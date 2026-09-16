Для скоростных погонь: патрульная полиция получила 800-сильный суперкар Ferrari (фото)

Суперкар Ferrari 812 Superfast получил специальную модификацию. Её создали специально для патрульной полиции.

На этом скоростном автомобиле будут нести службу полицейские Дубая. За подготовку и тюнинг Ferrari 812 Superfast отвечало знаменитое немецкое ателье Mansory. Фотографии полицейского суперкара появились на его странице в Instagram.

Суперкар получил обвес и антикрыло Фото: Mansory

Купе Ferrari 812 Superfast покрасили в цвета полиции Дубая, а также оснастили проблесковыми маячками, сиреной и другим специальным оборудованием. Кроме того, в лучших традициях Mansory автомобиль получил карбоновый обвес и декор, диффузор, огромное антикрыло и 21-дюймовые кованые диски YN.5.

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Характеристики Ferrari 812 Mansory не раскрываются. Стандартный суперкар оснащён 6,5-литровым атмосферным V12 мощностью 800 к. с., однако в Mansory ранее уже увеличивали мощность двигателя до 830 сил. В любом случае разгон до 100 км/ч занимает менее 3 секунд, а максимальная скорость превышает 340 км/ч.

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Автомобиль оснастили проблесковыми маячками и другим оборудованием Фото: Mansory

Это далеко не первый суперкар в автопарке полиции Дубая. Местные правоохранители используют для патрулирования Lamborghini Aventador и Revuelto, Rolls-Royce Cullinan и даже Bugatti Veyron.

Кстати, на аукцион выставили редкий Ferrari голливудской звезды после ДТП. Его оценили в 20 миллионов долларов.

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