Для швидкісних погонь: патрульна поліція отримала 800-сильний суперкар Ferrari (фото)

Суперкар Ferrari 812 Superfast отримав спеціальну модифікацію. Її створили спеціально для патрульної поліції.

На швидкісному авто нестимуть службу поліцейські Дубая. За підготовку та тюнінг Ferrari 812 Superfast відповідало знамените німецьке ательє Mansory. Фото поліцейського суперкара з’явилися на його сторінці в Instagram.

Суперкар отримав обвіс та антикрило Фото: Mansory

Купе Ferrari 812 Superfast пофарбували в кольори поліції Дубая, а також додали проблискові маячки, сирену та інше спецобладнання. До того ж, у традиціях Mansory авто отримало карбонові обвіс та декор, дифузор, величезне антикрило та 21-дюймові ковані диски YN.5.

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Характеристики Ferrari 812 Mansory не розкривають. Стандартний суперкар оснащений 6,5-літровим атмосферним V12 на 800 к. с., проте в Mansory раніше збільшували потужність двигуна до 830 сил. У будь-якому випадку розгін до 100 км/год займає менш ніж 3 секунди, а максимальна швидкість перевищує 340 км/год.

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Авто оснастили проблисковими маячками та іншим обладнанням Фото: Mansory

Це далеко не перший суперкар в автопарку поліції Дубая. Місцеві правоохоронці використовують для патрулювання Lamborghini Aventador та Revuelto, Rolls-Royce Cullinan і навіть Bugatti Veyron.

До речі, на аукціон виставили рідкісний Ferrari зірки Голлівуду після ДТП. Його оцінили в 20 мільйонів доларів.

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