Мир перевернулся: McLaren выпустит свой первый кроссовер

В модельном ряду McLaren всё же появится кроссовер. Он будет достаточно лёгким и получит мощную гибридную силовую установку.

Первый кроссовер McLaren появится к 2030 году. Не исключено, что его представят уже в 2028 году. Подробности о модели с рабочим индексом Р47 стали известны британскому изданию Autocar.

Информация о кроссовере McLaren P47 циркулировала на протяжении последних 5 лет. Ускорить разработку модели позволили инвестиции в размере 500 миллионов фунтов стерлингов ($670 млн) от компании L’IMAD Holding Company из Абу-Даби, которая стала совладельцем McLaren.

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Эти средства пойдут на строительство нового завода в британском графстве Йоркшир, где и будут выпускаться кроссоверы McLaren. Это позволит существенно увеличить объемы производства и создать 4000 новых рабочих мест.

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Пока информации о первом кроссовере McLaren немного, но известно, что это будет спортивная модель длиной до 5 метров — аналог Lamborghini Urus, Aston Martin DBX и Porsche Cayenne GT. Его цена будет сопоставима с ценами на эти модели, то есть он будет дешевле кроссовера Ferrari Purosangue.

Для McLaren P47 готовят мощную гибридную установку. В конструкции автомобиля будет использован карбон, что позволит сделать его легче, чем у конкурентов.

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