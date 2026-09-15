Самый доступный заряженный кроссовер Audi впервые заметили на дорогах (фото)

В линейке Audi Q3 впервые появится заряженная версия S. Компактный кроссовер получит турбодвигатель мощностью более 300 сил.

Новый Audi SQ3 появится на рынке во второй половине 2027 года, однако спортивный кроссовер уже заметили в Испании во время тестов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Сзади видны четыре выхлопные трубы Фото: autoevolution.com

На фото видно, что заряженная версия отличается от стандартной Audi Q3 в исполнении S Line более крупными воздухозаборниками спереди, черным глянцевым декором и четырьмя выхлопными трубами. Кроме того, у нее другие колесные диски.

Салон Audi SQ3 2027 на фото не виден, однако можно ожидать, что автомобиль будет оснащён спортивным рулём и сиденьями, а в отделке будут использованы кожа и алькантара.

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Третья глава: тест-драйв нового кроссовера Audi Q3

Кроссовер Audi SQ3 будет оснащен 2,0-литровым турбодвигателем, уже известным по моделям Volkswagen Golf R и CUPRA Formentor VZ. На этих моделях его мощность составляет 333 л. с., а разгон до 100 км/ч занимает менее 5 секунд.

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Audi SQ3 получит 333-сильный турбодвигатель Фото: autoevolution.com

Кроме того, стоит ожидать систему векторизации тяги, спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами и увеличенные тормоза. Скорее всего, Audi SQ3 2027 останется единственной заряженной версией кроссовера, ведь более мощный вариант RS Q3 в этом поколении пока не планируется. Он станет самым доступным заряженным кроссовером немецкой марки.

Кстати, недавно на европейском рынке дебютировал самый дешевый электромобиль Audi.

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