Найдоступніший заряджений кросовер Audi вперше помітили на дорогах (фото)

У лінійці Audi Q3 вперше з'явиться заряджена версія S. Компактний кросовер отримає турбомотор потужністю понад 300 сил.

Новий Audi SQ3 вийде на ринок у другій половині 2027 року, проте спортивний кросовер уже помітили в Іспанії під час тестів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Ззаду видно чотири вихлопні труби Фото: autoevolution.com

На фото видно, що заряджений варіант відрізняється від стандартного Audi Q3 у виконанні S Line більшими повітрозабірниками спереду, чорним глянцевим декором та чотирма вихлопними трубами. Крім того, у нього інакші колісні диски.

Салон Audi SQ3 2027 на фото не видно, проте варто очікувати, що автомобіль отримає спортивні кермо та сидіння, а в оздобленні використають шкіру та алькантару.

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Третя глава: тест-драйв нового кросовера Audi Q3

Кросовер Audi SQ3 оснастять 2,0-літровим турбомотором, знайомим за Volkswagen Golf R та CUPRA Formentor VZ. На цих моделях його потужність становить 333 к. с., а розгін до 100 км/год займає менш ніж 5 секунд.

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Audi SQ3 отримає 333-сильний турбомотор Фото: autoevolution.com

Крім того, варто очікувати систему векторизації тяги, спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами та збільшені гальма. Скоріше за все, Audi SQ3 2027 залишиться єдиною зарядженою версією кросовера, адже потужніший варіант RS Q3 у цьому поколінні поки не планується. Він буде найдоступнішим зарядженим кросовером німецької марки.

Між іншим, нещодавно дебютував найдешевший електромобіль Audi на європейському ринку.

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