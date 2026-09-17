Світ перевернувся: McLaren випустить свій перший кросовер

У лінійці McLaren усе ж з’явиться кросовер. Він буде досить легким та отримає потужну гібридну установку.

Перший кросовер McLaren з’явиться до 2030 року. Не виключено, що його презентують уже в 2028 році. Подробиці моделі з робочим індексом Р47 стали відомі британському виданню Autocar.

Інформація про кросовер McLaren Р47 циркулювала упродовж останніх 5 років. Прискорити розробку моделі дозволили інвестиції в розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів ($670 млн) від компанії L’IMAD Holding Company з Абу-Дабі, яка стала співвласником McLaren.

Важливо

Втілили мрію засновника: перший суперкар McLaren відродили і запустять у виробництво (фото)

Ці кошти підуть на зведення нового підприємства у британському графстві Йоркшир, де і випускатимуть кросовери McLaren. Це дозволить суттєво наростити об’єми виробництва та створити 4000 нових робочих місць.

Видео дня

Поки інформації про перший кросовер McLaren небагато, але відомо, що це буде спортивна модель завдовжки до 5 метрів — аналог Lamborghini Urus, Aston Martin DBX і Porsche Cayenne GT. Він коштуватиме на рівні цих моделей, тобто буде дешевшим за кросовер Ferrari Purosangue.

Для McLaren Р47 готують потужну гібридну установку. У конструкції автомобіля використають карбон, що дозволить зробити його легшим за конкурентів.

Раніше Фокус розповідав, що культовий суперкар McLaren F1 отримав сучасного наступника.

Також ми писали про новітній заряджений кросовер Audi.