Спрос на китайские авто в Украине резко упал: какие модели по-прежнему покупают (фото)

Продажи авто из Китая в Украине продолжают снижаться. Чаще всего украинцы выбирают электромобили.

В августе в Украине прошли первую регистрацию 1075 новых и подержанных авто из Китая, что сразу на 56 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Как и раньше, большинство авто из Китая в Украине — электромобили, однако их доля снизилась до 57 %. Наибольшим спросом пользуются модели BYD и Zeekr.

Было приобретено 790 новых автомобилей из КНР, что на 61% меньше, чем в прошлом году. Самым популярным является электрокроссовер BYD Sea Lion 06.

Топ-5 самых популярных новых автомобилей из Китая в Украине за август 2026 года:

BYD Sea Lion 06 — 132 проданных автомобиля. Zeekr 001 — 46 шт. Zeekr 7X — 44 шт. MG 4 — 36 шт. MG HS — 35 шт.

BYD Song L лидирует в сегменте подержанных автомобилей Фото: BYD Auto

Поставленных на учет подержанных автомобилей из Китая — 285, то есть падение составило 28%. В этом сегменте лидирует электромобиль BYD Song L.

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Самые популярные подержанные авто из Китая в Украине:

BYD Song L — 29 зарегистрированных автомобилей. Zeekr 7X — 28 шт. BYD Sea Lion 05 — 18 шт. BYD Sea Lion 06 — 16 шт. Zeekr 001 — 14 шт.

Кстати, в Украине снижается и спрос на автомобили из США. Среди них тоже преобладают электромобили.

Также Фокус сообщал, что в Китае начались продажи первых автомобилей Xiaomi с бензиновым двигателем.