Спрос на китайские авто в Украине резко упал: какие модели по-прежнему покупают (фото)
Продажи авто из Китая в Украине продолжают снижаться. Чаще всего украинцы выбирают электромобили.
В августе в Украине прошли первую регистрацию 1075 новых и подержанных авто из Китая, что сразу на 56 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Как и раньше, большинство авто из Китая в Украине — электромобили, однако их доля снизилась до 57 %. Наибольшим спросом пользуются модели BYD и Zeekr.
Было приобретено 790 новых автомобилей из КНР, что на 61% меньше, чем в прошлом году. Самым популярным является электрокроссовер BYD Sea Lion 06.
Топ-5 самых популярных новых автомобилей из Китая в Украине за август 2026 года:
- BYD Sea Lion 06 — 132 проданных автомобиля.
- Zeekr 001 — 46 шт.
- Zeekr 7X — 44 шт.
- MG 4 — 36 шт.
- MG HS — 35 шт.
Поставленных на учет подержанных автомобилей из Китая — 285, то есть падение составило 28%. В этом сегменте лидирует электромобиль BYD Song L.
Самые популярные подержанные авто из Китая в Украине:
- BYD Song L — 29 зарегистрированных автомобилей.
- Zeekr 7X — 28 шт.
- BYD Sea Lion 05 — 18 шт.
- BYD Sea Lion 06 — 16 шт.
- Zeekr 001 — 14 шт.
Кстати, в Украине снижается и спрос на автомобили из США. Среди них тоже преобладают электромобили.
Также Фокус сообщал, что в Китае начались продажи первых автомобилей Xiaomi с бензиновым двигателем.