Попит на китайські авто в Україні обвалився: які моделі продовжують купувати (фото)
Продажі авто з Китаю в Україні продовжують падати. Частіше за все, українці обирають електричні моделі.
За серпень першу реєстрацію в Україні пройшли 1075 нових та вживаних авто з Китаю, що одразу на 56% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Як і раніше, більшість авто з Китаю в Україні — електромобілі, проте їх частка знизилася до 57%. Найбільший попит мають моделі BYD та Zeekr.
Нових машин із КНР придбали 790, що на 61% менше, аніж торік. Найпопулярнішим є електрокросовер BYD Sea Lion 06.
Топ 5 популярних нових авто з Китаю в Україні за серпень 2026 року:
- BYD Sea Lion 06 — 132 проданих авто.
- Zeekr 001 — 46 од.
- Zeekr 7X — 44 од.
- MG 4 — 36 од.
- MG HS — 35 од.
Вживаних авто з Китаю поставили на облік 285, тобто падіння склало 28%. У цьому сегменті лідирує електромобіль BYD Song L.Важливо
Найпопулярніші вживані авто з Китаю в Україні:
- BYD Song L — 29 зареєстрованих авто.
- Zeekr 7X — 28 од.
- BYD Sea Lion 05 — 18 од.
- BYD Sea Lion 06 — 16 од.
- Zeekr 001 — 14 од.
Між іншим, в Україні знижується і попит на авто зі США. Серед них теж переважають електрокари.
Також Фокус розповідав, що в Китаї стартували продажі перших авто Xiaomi із бензиновим двигуном.