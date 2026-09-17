Попит на китайські авто в Україні обвалився: які моделі продовжують купувати (фото)

Продажі авто з Китаю в Україні продовжують падати. Частіше за все, українці обирають електричні моделі.

За серпень першу реєстрацію в Україні пройшли 1075 нових та вживаних авто з Китаю, що одразу на 56% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Як і раніше, більшість авто з Китаю в Україні — електромобілі, проте їх частка знизилася до 57%. Найбільший попит мають моделі BYD та Zeekr.

Нових машин із КНР придбали 790, що на 61% менше, аніж торік. Найпопулярнішим є електрокросовер BYD Sea Lion 06.

Топ 5 популярних нових авто з Китаю в Україні за серпень 2026 року:

BYD Sea Lion 06 — 132 проданих авто. Zeekr 001 — 46 од. Zeekr 7X — 44 од. MG 4 — 36 од. MG HS — 35 од.

BYD Song L лідирує у вживаному сегменті Фото: BYD Auto

Вживаних авто з Китаю поставили на облік 285, тобто падіння склало 28%. У цьому сегменті лідирує електромобіль BYD Song L.

Важливо

BYD показав потужного і недорогого конкурента Tesla Semi з багатим оснащенням (фото)

Найпопулярніші вживані авто з Китаю в Україні:

BYD Song L — 29 зареєстрованих авто. Zeekr 7X — 28 од. BYD Sea Lion 05 — 18 од. BYD Sea Lion 06 — 16 од. Zeekr 001 — 14 од.

Між іншим, в Україні знижується і попит на авто зі США. Серед них теж переважають електрокари.

Видео дня

Також Фокус розповідав, що в Китаї стартували продажі перших авто Xiaomi із бензиновим двигуном.