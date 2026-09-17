Культовый американский спорткар за $200 000 провел более 30 лет на подъемнике СТО (видео)

Коллекционный Plymouth Barracuda 1970 года уже более трёх десятилетий стоит на подъёмнике в американском автосервисе. Редкое авто оснащёно 7,0-литровым двигателем V8 Hemi на 425 сил.

Купе Plymouth Barracuda Hemi хранится в городе Голдендейл (штат Вашингтон). Об этом раритете рассказали в видео на YouTube-канале Mopar 5150.

Примечательно, что этот спортивный автомобиль не брошен — у него есть владелец. Механик Рендалл приобрел его в 1991 году, а через четыре года решил отреставрировать и поставил на подъемник своей СТО. С тех пор Plymouth Barracuda не трогали.

Автомобиль нуждается в реставрации Фото: скриншот / YouTube

Рендалл отметил, что до него у Plymouth Barracuda 1970 года года было два владельца, один из которых участвовал в драгрейсинге на этом спорткаре. В целом автомобиль неплохо сохранился, хотя капот, колеса и ряд других деталей у него уже неоригинальные, а одно из крыльев перекрасили после незначительного ДТП.

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Plymouth Barracuda Hemi восстановить несложно, и в этом есть смысл. Дело в том, что в 1970 году было выпущено всего 666 купе в этой мощной версии, и сейчас их стоимость начинается примерно с 200 000 долларов.

В 1970 году было выпущено всего 666 купе Plymouth Barracuda Hemi Фото: Ebay

Главная особенность автомобиля — 7,0-литровый двигатель V8 Hemi мощностью 425 к. с. Конкретно этот Plymouth Barracuda оснащён 3-ступенчатой автоматической коробкой передач и способен разгоняться до 100 км/ч за 5,8 с и развивать скорость свыше 200 км/ч. В комплектацию входят кожаные спортивные сиденья.

Кстати, недавно был обнаружен Plymouth Barracuda Hemi 1970 года в идеальном состоянии.

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