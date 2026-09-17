Культовий американський спорткар за $200 000 провів понад 30 років на підйомнику СТО (відео)

Колекційний Plymouth Barracuda 1970 року понад три десятиріччя стоїть на підйомнику на американській СТО. Рідкісне авто оснащене 7,0-літровим V8 Hemi на 425 сил.

Купе Plymouth Barracuda Hemi зберігається в місті Голдендейл (штат Вашингтон). Про раритет розповіли у відео на Youtube-каналі Mopar 5150.

Примітно, що спортивне авто не покинуте — у нього є власник. Механік Рендалл придбав його у 1991 році, а за чотири роки вирішив відновити і поставив на підйомник своєї СТО. Із того часу Plymouth Barracuda не чіпали.

Авто потребує реставрації Фото: скриншот / YouTube

Рендалл зазначив, що до нього в Plymouth Barracuda 1970 року було два власники, один із яких брав участь у драгрейсингу на цьому спорткарі. Загалом, авто непогано збереглося, хоча капот, колеса і низка інших деталей у нього вже неоригінальні, а одне з крил перефарбували після незначної ДТП.

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Plymouth Barracuda Hemi відновити нескладно, а сенс у цьому є. Річ у тім, що в 1970 році випустили тільки 666 купе в цій зарядженій версії і зараз їх вартість стартує приблизно з 200 000 доларів.

Випущено тільки 666 купе Plymouth Barracuda Hemi 1970 року Фото: Ebay

Головна особливість авто — 7,0-літровий V8 Hemi потужністю 425 к. с. Конкретно цей Plymouth Barracuda оснащений 3-ступінчастою автоматичною КПП і здатен розігнатися до 100 км/год за 5,8 с та розвинути понад 200 км/год. Оснащення включає шкіряні спортивні сидіння.

До речі, нещодавно виявлено Plymouth Barracuda Hemi 1970 року в новому стані.

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