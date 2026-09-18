Mazda возродит знаменитую спортивную модель 2000-х: она бросит вызов VW Golf R (фото)

Знаменитую Mazda 3 MPS могут вернуть на рынок уже в ближайшее время. Этот мощный хэтчбек будет оснащен турбомотором и полным приводом.

Спортивная версия может вернуться в модельный ряд Mazda 3 уже в первой половине 2027 года. Об этом сообщает сайт Autoblog со ссылкой на японские источники.

Ожидается, что новая Mazda 3 MPS станет серийной версией концепта Spirit Racing 3. В Mazda решили развивать новое спортивное семейство Spirit Racing, и недавно такой вариант уже появился в линейке Mazda MX-5.

Автомобиль будет оснащен 2,5-литровым турбодвигателем мощностью около 300 сил Фото: Mazda

Не исключено, что этот заряженный хэтчбек назовут Mazda 3 Spirit Racing. Он получит 2,5-литровый турбодвигатель, который сейчас устанавливают на топовую версию "тройки", однако его мощность увеличат с 250 до примерно 300 сил. Это позволит конкурировать с Toyota GR Corolla или Volkswagen Golf R. Спортивная Mazda 3 сохранит полный привод, а ее подвеску доработают.

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Как и концепт Mazda Spirit Racing 3, этот мощный хэтчбек получит более крупные воздухозаборники, обвес, антикрыло на крыше и 19-дюймовые диски, а его клиренс будет уменьшен. В салоне установят спортивные сиденья Recaro.

Первая Mazda 3 MPS 2006 года Фото: Mazda

Напомним, что спортивная версия MPS (также известная на отдельных рынках как Mazdaspeed3) выпускалась для Mazda 3 первого и второго поколений. Хэтчбек выпускался с 2006 по 2013 год и комплектовался 2,3-литровым турбомотором, развивавшим 255–267 сил.

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