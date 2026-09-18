Mazda відродить знамениту спортивну модель 2000-х: вона кине виклик VW Golf R (фото)

Знамениту Mazda 3 MPS можуть повернути на ринок уже найближчим часом. Заряджений хетчбек отримає турбомотор та повний привід.

Спортивний варіант може повернутися у лінійку Mazda 3 вже в першій половині 2027 року. Про це пише сайт Autoblog, посилаючись на японські джерела.

Очікується, що нова Mazda 3 MPS буде серійною версією концепту Spirit Racing 3. У Mazda вирішили розвивати нове спортивне сімейство Spirit Racing і нещодавно такий варіант уже з'явився в лінійці Mazda MX-5.

Авто отримає 2,5-літровий турбомотор потужністю приблизно 300 сил Фото: Mazda

Не виключено, що заряджений хетчбек назвуть Mazda 3 Spirit Racing. Він отримає 2,5-літрову турбочетвірку, яке зараз встановлюють на топову версію "трійки", проте її потужність збільшать із 250 до приблизно 300 сил. Це дозволить конкурувати з Toyota GR Corolla чи Volkswagen Golf R. Спортивна Mazda 3 збереже повний привід, а її підвіску доопрацюють.

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Як і концепт Mazda Spirit Racing 3, заряджений хетчбек отримає більші повітрозабірники, обвіс, антикрило на даху і 19-дюймові диски, а його кліренс занизять. У салоні встановлять спортивні сидіння Recaro.

Перша Mazda 3 MPS 2006 року Фото: Mazda

Нагадаємо, що спортивна версія MPS (також відома на окремих ринках, як Mazdaspeed3) існувала в Mazda 3 першого та другого покоління. Хетчбек випускали з 2006 по 2013 рік та комплектували 2,3-літровим турбомотором, який розвивав 255-267 сил.

Раніше стало відомо, що кросовер Mazda CX-3 другого покоління з'явиться в 2027 році.

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