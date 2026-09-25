Subaru возвращает базовую Impreza: хетчбек 2027 года подешевел почти на $2000 (фото)

Subaru возвращает базовую комплектацию Impreza, и хэтчбек 2027 модельного года будет стоить от 25 840 долларов. Это почти на 2000 долларов дешевле, чем в прошлом году.

Subaru возвращает в линейку базовую версию Impreza, которую убрала годом ранее. Тогда базовой версией стала более дорогая Impreza Sport, из-за чего стартовая цена хэтчбека подскочила более чем на 3000 долларов. Об этом сообщает Motor1.

Теперь модель 2027 года будет стоить от 25 840 долларов с учетом сбора за доставку в размере 1245 долларов, который подорожал на 50 долларов. Таким образом, хэтчбек подешевел на 1950 долларов.

Вторая и единственная доступная версия, Impreza RS, обойдется как минимум в 30 740 долларов (около 1,28 млн грн), то есть на 50 долларов дороже, чем в прошлом году. Комплектации Sport в линейке больше нет: в 2024 году она располагалась между базовой версией и RS, в 2025-м стала стартовой, а в 2026 году стартовала с 27 790 долларов (примерно 1,15 млн грн).

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Базовая версия Impreza получила темно-серые диски диаметром 17 дюймов (43,2 см). В салоне покупателей ждет мультимедийный экран диагональю 7 дюймов (17,8 см) с проводными версиями Apple CarPlay и Android Auto, порты USB-A и USB-C, тканевые сиденья и двухзонный климат-контроль.

Салон Subaru Impreza с мультимедийным экраном

Версия RS оснащена 18-дюймовыми тёмно-серыми дисками, чёрной тканевой отделкой, противотуманными фарами и крышным спойлером. Мультимедийный дисплей здесь больше — 11,6 дюйма, а CarPlay и Android Auto работают по беспроводной связи.

Каждая модель RS в базовой комплектации оснащена пакетом "Всепогодный" с подогревом передних сидений и зеркал. Дополнительно за 2070 долларов предлагается технологический пакет: аудиосистема Harman Kardon с 10 динамиками, электролюк и водительское сиденье с 10 электрорегулировками.

Impreza 2027 года будет предлагаться в оттенках Crystal Black Silica, Crystal White Pearl, Ice Silver Metallic, Magnetite Gray Metallic, Sapphire Blue Pearl, а также в новом цвете Ignition Red. Премиальный цвет Citron Yellow Pearl стоит 395 долларов.

Под капотом — 2,5-литровый оппозитный двигатель Subaru мощностью 180 л.с. Он сочетается с вариатором, а полный привод здесь входит в стандартную комплектацию.

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