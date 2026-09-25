Subaru повертає базову Impreza: хетчбек 2027 року подешевшав майже на $2000 (фото)

Subaru відроджує базову комплектацію Impreza, і хетчбек 2027 модельного року стартує з 25 840 доларів. Це майже на 2000 доларів дешевше, ніж торік.

Subaru повертає в лінійку базову Impreza, яку прибрала роком раніше. Тоді початковою версією стала дорожча Impreza Sport, через що стартова ціна хетчбека підскочила більш ніж на 3000 доларів. Про це повідомляє Motor1.

Тепер модель 2027 року коштуватиме від 25 840 доларів з урахуванням збору за доставку в розмірі 1245 доларів, який подорожчав на 50 доларів. Таким чином хетчбек став дешевшим на 1950 доларів.

Друга і єдина доступна версія, Impreza RS, обійдеться щонайменше в 30 740 доларів (близько 1,28 млн грн), тобто на 50 доларів дорожче, ніж торік. Комплектації Sport у лінійці більше немає: у 2024 році вона розташовувалася між базовою версією та RS, у 2025-му стала початковою, а у 2026 році стартувала з 27 790 доларів (приблизно 1,15 млн грн).

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Базова Impreza отримала темно-сірі диски діаметром 17 дюймів (43,2 см). У салоні покупців чекає мультимедійний екран на 7 дюймів (17,8 см) із дротовими Apple CarPlay та Android Auto, порти USB-A і USB-C, тканинні сидіння та двозонний клімат-контроль.

Салон Subaru Impreza з мультимедійним екраном

Версія RS оснащена 18-дюймовими темно-сірими дисками, чорним тканинним оздобленням, протитуманними фарами й дахованим спойлером. Мультимедійний дисплей тут більший, 11,6 дюйма, а CarPlay та Android Auto працюють бездротово.

Кожна RS у базі має всепогодний пакет із підігрівом передніх сидінь і дзеркал. Додатково за 2070 доларів пропонують технологічний пакет: аудіосистему Harman Kardon із 10 динаміками, електролюк і водійське сидіння з 10 електрорегулюваннями.

Impreza 2027 року пропонуватимуть у відтінках Crystal Black Silica, Crystal White Pearl, Ice Silver Metallic, Magnetite Gray Metallic, Sapphire Blue Pearl, а також у новому Ignition Red. Преміальна фарба Citron Yellow Pearl коштує 395 доларів.

Під капотом 2,5-літровий опозитний двигун Subaru потужністю 180 к.с. Його поєднали з варіатором, а повний привід тут стандартний.

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