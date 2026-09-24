Bentley представила свій перший електромобіль: що відомо про кросовер Torcal

Компанія Bentley представила свій перший електромобіль: компактний кросовер Torcal видає 876 к.с. і стає найпотужнішим серійним автомобілем марки. У США він з'явиться на початку 2027 року, а ціни поки не називають.

Bentley нарешті випустила електромобіль і називає його найпотужнішим серійним авто у своїй історії. Розкішний компактний кросовер Torcal розганяється швидше за усі автомобілі цієї марки. Щоправда, флагманом моделі він не став, тож марці ще доведеться знайти покупців, готових платити понад 200 тисяч доларів за авто, яке навіть не очолює власний модельний ряд.

Два електромотори версії S сумарно видають 876 к.с. (або 888 у метричній системі) та близько 1350 Нм крутного моменту. Звичайна модифікація трохи скромніша: 810 к.с. і приблизно 1193 Нм.

Салон кросовера Torcal. Фото: Bentley

Сотню версія S долає за 2,8 секунди, не відстаючи від Corvette ZR1X, хоча має шкіряний салон на 5 пасажирів. Двигуна V8 тут немає, але авто його імітує. Система "динамічна симфонія" запозичує ритм бензинових моторів Bentley і накладає звуки справжніх інструментів.

Видео дня

800-вольтова архітектура працює з батареєю на 113 кВт-год зі 192 елементів, а запас ходу за циклом WLTP становить близько 600 км. Гарантію на батарею продовжили з восьми до десяти років.

Уперше для марки тут застосували повністю активну підвіску: двоклапанні адаптивні амортизатори миттєво й незалежно піднімають чи опускають кожен кут кузова, тож стабілізатори поперечної стійкості стали непотрібними. Повнокерованість у базі, як і залізні гальмівні диски, а карбон-кераміка доступна за доплату.

Завдовжки кросовер рівно п'ять метрів, тобто вписується в європейські паркувальні обмеження. Передній багажник вміщує 85 літрів, задній близько 450, що менше, ніж у Porsche Macan, з яким Torcal ділить платформу.

Електричний кросовер Bentley Torcal

До американських автосалонів Bentley Torcal 2028 модельного року потрапить на початку 2027-го, ціни оголосять пізніше.

Раніше повідомлялося, що Toyota готує масштабне оновлення свого доступного компактного седана Corolla до 2028 року.

Також люди з інвалідністю та водії, які їх перевозять, можуть безкоштовно паркуватися на спеціально відведених місцях. Проте без документів пільга не діє, а за незаконне використання таких місць загрожує штраф до 1700 гривень.

Крім того, експерти назвали п'ять автомобілів, утримання яких з часом може обходитися особливо дорого: Porsche Cayenne, Range Rover, Audi Q7, Mercedes-Benz S-Class і Ram 2500.