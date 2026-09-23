Toyota готує оновлення свого суперхіта Corolla: що в планах

Японський автовиробник Toyota готує масштабне оновлення свого доступного компактного седана Corolla до 2028 року.

Найпопулярніша модель цього автомобільного бренду буде побудована на новій платформі, що підтримує традиційні бензинові та гібридні силові установки, а також нові версії PHEV (гібрид із можливістю підзарядки) та EV (електромобіль), повідомляє Car and Driver.

За попередніми даними, екстер’єр нової Corolla базуватиметься на концепт-карі, представленому компанією наприкінці 2025 року, і надійде у серійне виробництво майже без змін.

Салон седана має стати набагато сучаснішим порівняно з поточною моделлю: очікуються просторіше планування, збільшені екрани та спрощена система керування.

Першою на ринок вийде версія у кузові седан, хоча похила лінія даху (у стилі фастбека) може приховувати підйомні задні двері. Це може зробити окремий хетчбек непотрібним, особливо на тлі зростаючої популярності субкомпактного кросовера Corolla Cross.

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Платформа

Corolla наступного покоління базуватиметься на новій платформі, яка дозволить використовувати різноманітні силові установки. Хоча очікується, що це буде глибоко модернізована версія архітектури TNGA-C (яка лежить в основі нинішньої Corolla), нова платформа зможе підтримувати будь-які варіанти: від традиційних бензинових двигунів до повністю електричних силових установок.

1,5-літровий двигун дозволяє встановити турбонаддув. Можливо, саме цей двигун буде використовуватися в бензиновій версії Corolla. Як альтернатива для бензинової моделі може бути запропонована доопрацьована версія нинішньої 2,0-літрової "турбочетвірки".

Компанію гібридній Corolla вперше складе підзаряджуваний гібрид (PHEV) з акумулятором збільшеної ємності та великим запасом ходу на електротязі, хоча подробиць про цю модель поки що мало.

Крім того, Toyota планує випустити повністю електричну версію Corolla.

Оглядачі авторинку не виключають, що у Corolla знову з’явиться спортивна модифікація з індексом GR, оснащена новим 2,0-літровим "турбочетвіркою" потужністю до 395 к.с., хоча конкретної інформації про цю версію поки що небагато.

Очікувані терміни виходу та ціна

Наступне покоління Corolla, ймовірно, з'явиться у 2027 році (як модель 2028 року). Експерти не очікують істотного зростання цін. Зараз вартість бензинової версії починається приблизно з $25 000, а гібридної — близько $27 000. Ціни на версії PHEV та EV очікуються на рівні близько $30 000.

Нагадаємо, що нова Toyota RAV4 отримала величезний пристрій.

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