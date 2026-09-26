Тест-драйв MG S5 EV: самый дешевый электрокроссовер в Украине

Новый MG S5 EV — один из самых недорогих новых электромобилей, официально представленных на украинском рынке. Фокус испытал кроссовер и оценило его плюсы и минусы.

Резкое подорожание топлива заставило многих украинцев вновь обратить внимание на электромобили. Конечно, после отмены льгот при растаможке их стоимость выросла, однако на рынке остаются недорогие модели. И речь идет не только о "серых" авто, но и об официальных электрокарах — таких, как новый MG S5 EV.

Дизайн электрокроссовера более выразительный, чем у его предшественника Фото: Тарас Брязгунов

Кроссовер MG S5 EV пришел на смену электрической версии модели ZS и является глобальной моделью — он представлен не только в Китае, но и в Европе, Азии, Австралии и Южной Америке. В Украине это самый дешевый официальный электрокроссовер.

Дизайн MG S5 EV

Электромобиль MG S5 EV выглядит несколько выразительнее, чем его предшественник. В дизайне преобладают плавные формы. "Нос" кроссовера сочетается с двухуровневой оптикой. Заднее стекло прикрыто довольно крупным спойлером, а задние фонари соединены светодиодной полосой. Топовую версию LUX отличают 18-дюймовые диски с аэродинамическим дизайном.

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Электрокроссовер больше своего предшественника MG ZS EV Фото: Тарас Брязгунов

В основе кроссовера лежит заднеприводная платформа Nebula от MG 4. Новый MG S5 EV больше своего предшественника.

Размеры MG S5 EV 2026:

длина — 4476 мм;

ширина – 1849 мм;

высота – 1621 мм;

колесная база – 2730 мм.

Заднее стекло прикрыто спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Салон MG S5 EV

Давайте заглянем внутрь. Материалы отделки лучше, чем у ZS EV, а в топовой версии LUX использована кожа. Единственное сомнение вызывает микрофибра на центральной консоли, где и скользит рука, и заряжается смартфон.

Приплюснутый руль отделан перфорированной кожей. Показания цифровой приборной панели в целом хорошо читаются, разве что у бортового компьютера шрифт немного мелковат. Как и в других современных MG, на экран выводятся изображения других автомобилей в потоке, которые "видит" S5.

Электромобиль получил большой сенсорный экран, но сохранил физические переключатели Фото: Тарас Брязгунов

Во всех MG S5 2026 установлен большой 12,8-дюймовый тачскрин. Мультимедийная система довольно проста и работает без проблем. К тому же, есть навигация и беспроводные Android Auto и Apple CarPlay. Понравилось, что на центральной консоли остались физические переключатели аудиосистемы и климат-контроля — они значительно удобнее, чем сенсорный дисплей.

Двухуровневая центральная консоль имеет нишу, в которую поместится небольшая сумка. Это неплохое дополнение к бардачку и довольно большому отсеку в подлокотнике. Правда, USB-порты спрятаны в этом отсеке, что не очень удобно.

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Места достаточно

Давайте оценим место водителя. Диапазон регулировок рулевой колонки и сиденья (в версии LUX оно оснащено электроприводом) достаточен для того, чтобы подобрать удобное положение. Посадка в MG S5 EV высокая, что в сочетании с довольно большими зеркалами обеспечивает неплохую обзорность.

Передние сиденья удобные и расположены высоко Фото: Тарас Брязгунов На втором ряду кроссовера очень просторно Фото: Тарас Брязгунов

Сами кресла очень удобные. Возможно, им не помешала бы чуть большая боковая поддержка, но для семейной модели она вполне приемлема. В более дорогой версии они подогреваются, как и руль.

Внутреннее пространство — один из козырей MG S5 EV, ведь для своих размеров кроссовер довольно вместительный — пространства для ног и над головой достаточно. Конечно, вдвоем здесь комфортнее, но при необходимости поместятся и трое. Сзади есть подлокотник, USB-разъем и дефлекторы обдува.

Объем багажника MG S5 составляет 453 л Фото: Тарас Брязгунов При сложенных задних сиденьях образуется отсек объемом 1441 литр Фото: Тарас Брязгунов Под полом находится небольшая ниша Фото: Тарас Брязгунов

Багажник MG S5 EV также довольно вместительный: 453 л в обычном состоянии и 1441 л — со сложенными задними сиденьями. Под полом нет запасного колеса, но есть ремкомплект и небольшая ниша, в которую мог бы поместиться зарядный кабель. Дверцы багажника в версии LUX оснащены электроприводом. А вот переднего отсека у электромобиля нет.

Комплектация MG S5 EV

Электромобиль MG S5 EV недорогой, но оснащен всем самым необходимым. Базовая комплектация включает климат-контроль, датчик освещенности, камеру и парктроник

Версия LUX дополнена панорамной крышей, датчиком дождя, камерами кругового обзора, подогревом, а также электроприводами сиденья водителя и двери багажника.

Центральная консоль представляет собой двухуровневую конструкцию Фото: Тарас Брязгунов Перчаточный ящик MG S5 EV довольно вместительный Фото: Тарас Брязгунов В большом отсеке в подлокотнике спрятаны USB-порты Фото: Тарас Брязгунов У задних пассажиров есть USB-разъем и дефлекторы обдува Фото: Тарас Брязгунов

Обязательным оборудованием для всех автомобилей MG S5 2026 года является комплекс MG Pilot — адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, контроля "слепых" зон и распознавания дорожных знаков.

Не спортивный, но резвый

Новый MG S5 в Украине пока предлагается только в версии с 170-сильным электромотором на задней оси (в ЕС также доступна версия мощностью 231 сила). Уже с первых оборотов он развивает неплохие 250 Н∙м крутящего момента, поэтому тяги кроссоверу хватает.

Это не спортивный автомобиль, хотя электромобиль MG S5 EV едет довольно бодро (особенно в спортивном режиме), а его динамика вполне достаточна для недорогой семейной модели. Он быстро меняет полосу движения, а разгон до 100 км/ч занимает 8,6 с. Разумеется, мотор работает бесшумно.

MG S5 EV мощностью 170 силь довольно динамичный Фото: Тарас Брязгунов

Кроме того, электромобиль довольно экономичен — во время теста, проходившего преимущественно в городских условиях, средний расход энергии составил 14–14,5 кВт·ч на 100 км. Несложно подсчитать, что в этом случае батареи на 62 кВт∙ч хватит на 427–443 км, поэтому паспортный запас хода MG S5 в 425 км не кажется чем-то нереальным. А при спокойной езде с выключенным кондиционером можно добиться даже 11,8–12 кВт·ч на 100 км.

При расходе 14,5 кВт∙ч 100 км пробега обойдутся всего в 62,64 гривны, если заряжаться дома по бытовому тарифу — 4,32 грн за 1 кВт∙ч. При ночном тарифе эта сумма уменьшается до 31,32 гривен.

В обоих случаях это соответствует расходу топлива менее 1 л на 100 км. Даже если использовать скоростные зарядные станции (они позволяют зарядить MG S5 на 80 % за 28 минут) с тарифами 20–25 гривен за 1 кВт∙ч, то это будет соответствовать расходу топлива 3–4 л/100 км.

Быстрая зарядка до 80 % занимает 28 минут Фото: Тарас Брязгунов

Зарядный разъем — стандартный европейский CCS 2. Кроме того, предусмотрен режим инвертора или внешнего аккумулятора (V2L), то есть от автомобиля можно питать различные электроприборы.

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Комфорт — в приоритете

Электромобиль MG S5 EV ставит комфорт на первое место. У него довольно мягкая подвеска, которая справляется с большинством ухабов. Крен кузова присутствует, но он незначительный, ведь батарея, расположенная в днище, снижает центр тяжести автомобиля.

Руль кроссовера легкий, и его можно поворачивать несколькими пальцами. При этом, благодаря заднеприводной компоновке, новый MG S5 EV довольно неплохо маневрирует и демонстрирует нейтральную управляемость. Однако не стоит ожидать от него захватывающей управляемости или дрифта — электромобиль создан не для этого, и завести его в занос не получится. А вот полноприводных MG S5 пока нет даже в Китае.

Выразительный "нос" сочетается с двухуровневой оптикой Фото: Тарас Брязгунов Фонари соединены диодной полосой Фото: Тарас Брязгунов Версия LUX получила аэродинамические 18-дюймовые диски Фото: Тарас Брязгунов

Рекуперативное торможение хорошо настроено, и автомобиль замедляется уверенно и плавно. К тому же его интенсивность можно настроить: есть три режима, и лично мне больше всего нравится "средний" — второй.

Шумоизоляция MG S5 EV в целом неплохая по меркам автомобилей его ценовой категории. Только на трассе при скорости свыше 110 км/ч слышен шум ветра.

Цена MG S5 EV

Новый MG S5 в Украине стоит от 1 225 360 гривен за базовую версию с батареей меньшей емкости — 49 кВт∙ч и запасом хода 340 км. Более богато оснащенная версия LUX с батареей на 62 кВт·ч стоит не намного дороже — 1 334 832 гривны. Как правило, конкуренты стоят дороже, особенно если речь идет об официально представленных моделях с гарантией.

Вердикт Фокуса

Электромобиль MG S5 EV привлекает, прежде всего, невысокой ценой, однако он также просторен и неплохо оснащен. Этот кроссовер не требует больших затрат на эксплуатацию и подойдет тем, кто решился приобрести свой первый электромобиль.

Преимущества MG S5 EV:

невысокая цена;

просторный салон.

Недостатки MG S5 EV:

на рынке нет более мощных версий или полноприводных моделей.

Технические характеристики MG S5 EV:

Тип двигателя электрический Мощность двигателя, л. с. 170 Крутящий момент, Нм 250 Коробка передач 1-ступенчатый редуктор Привод задний Запас хода, км 425 Макс. скорость, км/ч 170 Разгон 0–100 км/ч, с 8,6 Емкость батареи, кВт∙ч 62

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