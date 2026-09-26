Тест-драйв MG S5 EV: найдешевший електрокросовер в Україні
Новий MG S5 EV — один із найдешевших нових електрокарів, які офіційно представлені на українському ринку. Фокус випробував кросовер та оцінив його плюси і мінуси.
Різке подорожчання пального змусила багатьох українців знову звернути увагу на електрокари. Звісно, після скасування пільг при розмитненні їх вартість зросла, проте на ринку залишаються недорогі моделі. І мова йде не лише про "сірі" авто, а й про офіційні електромобілі — такі, як новий MG S5 EV.
Кросовер MG S5 EV прийшов на зміну електричній версії моделі ZS і є глобальною моделлю – представлений не лише в Китаї, а й Європі, Азії, Австралії та Південній Америці. В Україні це найдешевший офіційний електрокросовер.
Дизайн MG S5 EV
Електромобіль MG S5 EV дещо виразніший на вигляд, аніж його попередник. У дизайні переважають плавні форми. "Ніс" кросовера поєднується із дворівневою оптикою. Заднє скло прикрите чималим спойлером, а ліхтарі з’єднані діодною смугою. Топовий варіант LUX видають 18-дюймові диски з аеродинамічним дизайном.
В основі кросовера лежить задньопривідна платформа Nebula від MG 4. Новий MG S5 EV більший за свого попередника.
Розміри MG S5 EV 2026:
- довжина – 4476 мм;
- ширина – 1849 мм;
- висота – 1621 мм;
- колісна база – 2730 мм.
Салон MG S5 EV
Заглянемо всередину. Матеріали оздоблення кращі, аніж у ZS EV, а в топовому варіанті LUX використана шкіра. Питання викладає хіба мікрофібра на центральній консолі, де і рука ковзає, і смартфон підзаряджається.
Приплюснуте кермо оздоблене перфорованою шкірою. Покази цифрової панелі приладів загалом добре зчитуються, хіба у бортового комп’ютера шрифт дрібнуватий. Як і в інших сучасних MG, на екран виводять зображення інших авто в потоці, яких "бачить" S5.
У всіх MG S5 2026 встановлено великий 12,8-дюймовий тачскрін. Мультимедійна система доволі проста і працює без проблем. До того ж, є навігація і бездротові Android Auto та Apple CarPlay. Сподобалося, що на центральній консолі залишилися фізичні перемикачі аудіо і клімату – вони значно зручніші, аніж сенсорний дисплей.
Дворівнева центральна консоль має нішу, куди поміститься невелика сумка. Це непогане доповнення до бардачка та доволі великого боксу в підлокітнику. Хіба USB-порти сховані в цьому боксі, що не дуже зручно.Важливо
Місця достатньо
Оцінимо водійське місце. Діапазон налаштувань кермової колонки та сидіння (воно має електропривод у версії LUX) достатній, аби підібрати зручне положення. Посадка в MG S5 EV висока, що разом із чималими дзеркалами забезпечує непогану оглядовість.
Самі крісла комфортабельні. Можливо, їм і не завадило трохи більше бічної підтримки, та для сімейної моделі вона цілком прийнятна. У дорожчому варіанті вони обігріваються, як і кермо.
Внутрішній простір – один із козирів MG S5 EV, адже для своїх розмірів кросовер місткий – запас для ніг і над головою достатній. Звісно, двом тут комфортніше, проте за потреби і троє помістяться. Ззаду є підлокітник, USB-роз’єм та дефлектори обдуву.
Багажник MG S5 EV також доволі місткий: 453 л у звичайному стані та 1441 л – зі складеними задніми сидіннями. Під підлогою немає запаски, але є ремкомплект і невелика ніша, куди міг би поміститися зарядний кабель. Двері багажника отримали електропривод у версії LUX. А от переднього відсіку електрокар не має.
Комплектація MG S5 EV
Електромобіль MG S5 EV недорогий, але має все найнеобхідніше обладнання. Базове оснащення включає клімат-контроль, датчик світла, камеру, парктронік
Версія LUX додає панорамний дах, датчик дощу, камери кругового огляду, підігріви, а також електроприводи крісла водія та дверей багажника.
Обов’язковим для всіх MG S5 2026 є комплекс MG Pilot – адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, контроль "сліпих" зон та розпізнавання дорожніх знаків.
Не спортивний, але жвавий
Новий MG S5 в Україні наразі пропонують тільки у виконанні зі 170-сильним електромотором на задній вісі (в ЄС також є 231-сильний варіант). Уже з перших обертів він видає непогані 250 Н∙м крутного моменту, тому тяги кросоверу вистачає.
Це не спортивне авто, хоча їде електромобіль MG S5 EV доволі бадьоро (особливо у спортивному режимі) і динаміка цілком достатня для недорогої сімейної моделі. Він швидко змінює смугу, а розгін до 100 км/год займає 8,6 с. Звісно ж, мотор працює нечутно.
А ще електрокар доволі економний – під час тесту переважно по місту середня витрата енергії становила 14-14,5 кВт∙год на 100 км. Неважко підрахувати, що у цьому випадку батареї на 62 кВт∙год вистачить на 427-443 км, тому паспортний запас ходу MG S5 у 425 км не видається чимось нереальним. А при спокійній їзді із вимкненим кондиціонером можна добитися навіть 11,8-12 кВт∙год на 100 км.
При витраті у 14,5 кВт∙год 100 км пробігу вартуватимуть усього 62,64 гривні, якщо заряджатися вдома за побутовим тарифом у 4,32 грн за 1 кВт∙год. При нічному тарифі ця сума зменшується до 31,32 гривень.
В обох випадках це співмірно витраті пального менш ніж 1 л на 100 км. Навіть якщо використовувати швидкісні зарядні станції (вони дозволяють підзарядити MG S5 на 80% за 28 хвилин) із тарифами 20-25 гривень за 1 кВт∙год, то це відповідатиме витраті пального 3-4 л/100 км.
Зарядний роз'єм — стандартний європейський CCS 2. До того ж, є режим інвертора чи повербанка (V2L), тобто від автомобіля можна живити різноманітні електроприлади.Важливо
Комфорт — у пріоритеті
Електромобіль MG S5 EV ставить на перше місце комфорт. У нього доволі м’яка підвіска, яка справляється з більшістю вибоїн. Крени кузова присутні, але вони невеликі, адже батарея в днищі понижує центр ваги авто.
Кермо кросовера легке і його можна обертати кількома пальцями. Водночас, завдяки задньопривідному компонуванню новий MG S5 EV доволі непогано маневрує і демонструє нейтральну повертаємість. Одначе не треба вимагати від нього захоплюючої керованості чи дрифту – електрокар створений не для цього і зірвати його "корму" в занос не вийде. А от повнопривідних MG S5 наразі немає навіть у Китаї.
Рекуперативне гальмування добре налаштоване і сповільнюється авто впевнено і без ривків. До того ж, його інтенсивність можна налаштувати: є три режими і особисто мені найбільше до вподоби "середній" другий.
Шумоізоляція MG S5 EV у цілому непогана за мірками авто його цінової категорії. Лише на трасі після 110 км/год чутно вітер.
Ціна MG S5 EV
Новий MG S5 в Україні коштує від 1 225 360 гривень за базовий варіант із меншою батареєю ємністю 49 кВт∙год і запасом ходу 340 км. Багатше оснащена версія LUX на 62 кВт∙год не набагато дорожча – 1 334 832 гривень. Зазвичай конкуренти дорожчі, особливо якщо мова йде про офіційно представлені моделі з гарантією.
Вердикт Фокусу
Електромобіль MG S5 EV приваблює, перш за все, невисокою ціною, проте він також просторий та непогано оснащений. Кросовер недорогий в експлуатації та підійде для тих, хто зважився придбати свій перший електрокар.
Плюси MG S5 EV:
- невисока ціна;
- просторий салон.
Мінуси MG S5 EV:
- на ринку відсутні потужніші версії чи повний привід.
Технічні характеристики MG S5 EV:
|Тип двигуна
|електричний
|Потужність двигуна, к. с.
|170
|Обертальний момент, Нм
|250
|Коробка передач
|1-ступінчастий редуктор
|Привід
|задній
|Запас ходу, км
|425
|Макс. швидкість, км/год
|170
|Розгін 0–100 км/год, с
|8,6
|Ємність батареї, кВт∙год
|62