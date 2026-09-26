Тест-драйв MG S5 EV: найдешевший електрокросовер в Україні

Новий MG S5 EV — один із найдешевших нових електрокарів, які офіційно представлені на українському ринку. Фокус випробував кросовер та оцінив його плюси і мінуси.

Різке подорожчання пального змусила багатьох українців знову звернути увагу на електрокари. Звісно, після скасування пільг при розмитненні їх вартість зросла, проте на ринку залишаються недорогі моделі. І мова йде не лише про "сірі" авто, а й про офіційні електромобілі — такі, як новий MG S5 EV.

Дизайн електрокросовера виразніший, ніж у попередника Фото: Тарас Брязгунов

Кросовер MG S5 EV прийшов на зміну електричній версії моделі ZS і є глобальною моделлю – представлений не лише в Китаї, а й Європі, Азії, Австралії та Південній Америці. В Україні це найдешевший офіційний електрокросовер.

Дизайн MG S5 EV

Електромобіль MG S5 EV дещо виразніший на вигляд, аніж його попередник. У дизайні переважають плавні форми. "Ніс" кросовера поєднується із дворівневою оптикою. Заднє скло прикрите чималим спойлером, а ліхтарі з’єднані діодною смугою. Топовий варіант LUX видають 18-дюймові диски з аеродинамічним дизайном.

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Електрокросовер більший за попередника MG ZS EV Фото: Тарас Брязгунов

В основі кросовера лежить задньопривідна платформа Nebula від MG 4. Новий MG S5 EV більший за свого попередника.

Розміри MG S5 EV 2026:

довжина – 4476 мм;

ширина – 1849 мм;

висота – 1621 мм;

колісна база – 2730 мм.

Заднє скло прикрите чималим спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Салон MG S5 EV

Заглянемо всередину. Матеріали оздоблення кращі, аніж у ZS EV, а в топовому варіанті LUX використана шкіра. Питання викладає хіба мікрофібра на центральній консолі, де і рука ковзає, і смартфон підзаряджається.

Приплюснуте кермо оздоблене перфорованою шкірою. Покази цифрової панелі приладів загалом добре зчитуються, хіба у бортового комп’ютера шрифт дрібнуватий. Як і в інших сучасних MG, на екран виводять зображення інших авто в потоці, яких "бачить" S5.

Електрокар отримав великий тачскрін, але зберіг фізичні перемикачі Фото: Тарас Брязгунов

У всіх MG S5 2026 встановлено великий 12,8-дюймовий тачскрін. Мультимедійна система доволі проста і працює без проблем. До того ж, є навігація і бездротові Android Auto та Apple CarPlay. Сподобалося, що на центральній консолі залишилися фізичні перемикачі аудіо і клімату – вони значно зручніші, аніж сенсорний дисплей.

Дворівнева центральна консоль має нішу, куди поміститься невелика сумка. Це непогане доповнення до бардачка та доволі великого боксу в підлокітнику. Хіба USB-порти сховані в цьому боксі, що не дуже зручно.

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Місця достатньо

Оцінимо водійське місце. Діапазон налаштувань кермової колонки та сидіння (воно має електропривод у версії LUX) достатній, аби підібрати зручне положення. Посадка в MG S5 EV висока, що разом із чималими дзеркалами забезпечує непогану оглядовість.

Передні крісла зручні і розташовані високо Фото: Тарас Брязгунов На другому ряду кросовера дуже просторо Фото: Тарас Брязгунов

Самі крісла комфортабельні. Можливо, їм і не завадило трохи більше бічної підтримки, та для сімейної моделі вона цілком прийнятна. У дорожчому варіанті вони обігріваються, як і кермо.

Внутрішній простір – один із козирів MG S5 EV, адже для своїх розмірів кросовер місткий – запас для ніг і над головою достатній. Звісно, двом тут комфортніше, проте за потреби і троє помістяться. Ззаду є підлокітник, USB-роз’єм та дефлектори обдуву.

Об'єм багажника MG S5 становить 453 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми сидіннями утворюється 1441-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою є невелика ніша Фото: Тарас Брязгунов

Багажник MG S5 EV також доволі місткий: 453 л у звичайному стані та 1441 л – зі складеними задніми сидіннями. Під підлогою немає запаски, але є ремкомплект і невелика ніша, куди міг би поміститися зарядний кабель. Двері багажника отримали електропривод у версії LUX. А от переднього відсіку електрокар не має.

Комплектація MG S5 EV

Електромобіль MG S5 EV недорогий, але має все найнеобхідніше обладнання. Базове оснащення включає клімат-контроль, датчик світла, камеру, парктронік

Версія LUX додає панорамний дах, датчик дощу, камери кругового огляду, підігріви, а також електроприводи крісла водія та дверей багажника.

Центральна консоль є дворівневою Фото: Тарас Брязгунов Бардачок MG S5 EV досить місткий Фото: Тарас Брязгунов Великий бокс у підлокітнику ховає USB-порти Фото: Тарас Брязгунов У задніх пкасажирів є USB-роз'єм та дефлектори обдуву Фото: Тарас Брязгунов

Обов’язковим для всіх MG S5 2026 є комплекс MG Pilot – адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, контроль "сліпих" зон та розпізнавання дорожніх знаків.

Не спортивний, але жвавий

Новий MG S5 в Україні наразі пропонують тільки у виконанні зі 170-сильним електромотором на задній вісі (в ЄС також є 231-сильний варіант). Уже з перших обертів він видає непогані 250 Н∙м крутного моменту, тому тяги кросоверу вистачає.

Це не спортивне авто, хоча їде електромобіль MG S5 EV доволі бадьоро (особливо у спортивному режимі) і динаміка цілком достатня для недорогої сімейної моделі. Він швидко змінює смугу, а розгін до 100 км/год займає 8,6 с. Звісно ж, мотор працює нечутно.

170-сильний MG S5 EV доволі жвавий Фото: Тарас Брязгунов

А ще електрокар доволі економний – під час тесту переважно по місту середня витрата енергії становила 14-14,5 кВт∙год на 100 км. Неважко підрахувати, що у цьому випадку батареї на 62 кВт∙год вистачить на 427-443 км, тому паспортний запас ходу MG S5 у 425 км не видається чимось нереальним. А при спокійній їзді із вимкненим кондиціонером можна добитися навіть 11,8-12 кВт∙год на 100 км.

При витраті у 14,5 кВт∙год 100 км пробігу вартуватимуть усього 62,64 гривні, якщо заряджатися вдома за побутовим тарифом у 4,32 грн за 1 кВт∙год. При нічному тарифі ця сума зменшується до 31,32 гривень.

В обох випадках це співмірно витраті пального менш ніж 1 л на 100 км. Навіть якщо використовувати швидкісні зарядні станції (вони дозволяють підзарядити MG S5 на 80% за 28 хвилин) із тарифами 20-25 гривень за 1 кВт∙год, то це відповідатиме витраті пального 3-4 л/100 км.

Швидка зарядка на 80% займає 28 хвилин Фото: Тарас Брязгунов

Зарядний роз'єм — стандартний європейський CCS 2. До того ж, є режим інвертора чи повербанка (V2L), тобто від автомобіля можна живити різноманітні електроприлади.

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Комфорт — у пріоритеті

Електромобіль MG S5 EV ставить на перше місце комфорт. У нього доволі м’яка підвіска, яка справляється з більшістю вибоїн. Крени кузова присутні, але вони невеликі, адже батарея в днищі понижує центр ваги авто.

Кермо кросовера легке і його можна обертати кількома пальцями. Водночас, завдяки задньопривідному компонуванню новий MG S5 EV доволі непогано маневрує і демонструє нейтральну повертаємість. Одначе не треба вимагати від нього захоплюючої керованості чи дрифту – електрокар створений не для цього і зірвати його "корму" в занос не вийде. А от повнопривідних MG S5 наразі немає навіть у Китаї.

Виражений "ніс" поєднується з дворівневною оптикою Фото: Тарас Брязгунов Ліхтарі з'єднані діодною смугою Фото: Тарас Брязгунов Варіант LUX отримав аеродинамічні 18-дюймові диски Фото: Тарас Брязгунов

Рекуперативне гальмування добре налаштоване і сповільнюється авто впевнено і без ривків. До того ж, його інтенсивність можна налаштувати: є три режими і особисто мені найбільше до вподоби "середній" другий.

Шумоізоляція MG S5 EV у цілому непогана за мірками авто його цінової категорії. Лише на трасі після 110 км/год чутно вітер.

Ціна MG S5 EV

Новий MG S5 в Україні коштує від 1 225 360 гривень за базовий варіант із меншою батареєю ємністю 49 кВт∙год і запасом ходу 340 км. Багатше оснащена версія LUX на 62 кВт∙год не набагато дорожча – 1 334 832 гривень. Зазвичай конкуренти дорожчі, особливо якщо мова йде про офіційно представлені моделі з гарантією.

Вердикт Фокусу

Електромобіль MG S5 EV приваблює, перш за все, невисокою ціною, проте він також просторий та непогано оснащений. Кросовер недорогий в експлуатації та підійде для тих, хто зважився придбати свій перший електрокар.

Плюси MG S5 EV:

невисока ціна;

просторий салон.

Мінуси MG S5 EV:

на ринку відсутні потужніші версії чи повний привід.

Технічні характеристики MG S5 EV:

Тип двигуна електричний Потужність двигуна, к. с. 170 Обертальний момент, Нм 250 Коробка передач 1-ступінчастий редуктор Привід задній Запас ходу, км 425 Макс. швидкість, км/год 170 Розгін 0–100 км/год, с 8,6 Ємність батареї, кВт∙год 62

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