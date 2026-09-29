"Немецкая прочность": в Киеве легендарный Mercedes чудом "выжил" после атаки россиян (видео)

Сеть поразило видео с легендарным немецким седаном в Киеве, который получил значительные повреждения во время очередного российского обстрела, но остался полностью исправным.

В Telegram-каналах распространяются кадры с последствиями российской атаки в районе здания Высшего совета правосудия (ВСП) в Киеве, произошедшей 25 сентября. Среди завалов и обломков оказался классический Mercedes-Benz W124, который находился в самом эпицентре событий, но продемонстрировал невероятную выносливость.

Из-за взрывной волны и падения обломков у автомобиля полностью разбиты лобовое и заднее стекла, деформирован капот, а весь кузов изрезан осколками и покрыт строительной пылью. Несмотря на это, основные механизмы, в частности двигатель автомобиля, остались неповреждёнными, что позволило мужчине спокойно сесть за руль и уехать с места атаки без помощи эвакуатора.

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"Покусанный, но не убитый: творение немецкого автопрома выжило после атаки рашистов на здание ВРП в Киеве", — так подписывают в сети кадры с уцелевшей машиной.

Снимки уцелевшего Mercedes-Benz W124 после атаки РФ на Киев

В комментариях пользователи уже похвалили знаменитое немецкое качество и назвали эти кадры "лучшей рекламой" для этой модели Mercedes. Однако некоторые всё же советуют отвезти машину на СТО, чтобы убедиться в её исправности.

Стоит напомнить, что само атака в районе здания Высшего совета правосудия в Киеве произошла днём в пятницу, 25 сентября. Председатель Шевченковской районной государственной администрации Александр Сазанович сообщил о шести раненых в результате обстрела, частичном разрушении административного здания и жилых домов поблизости, а также заявил о повреждении нескольких автомобилей, среди которых мог оказаться и вышеупомянутый Mercedes.

Напомним, на днях в Киеве заметили редкий Bentley за 15 миллионов.

Кроме того, недавно в Киеве был замечен новый электрический Cayenne Turbo мощностью 1156 л.с. четвёртого поколения.