"Німецька міцність": у Києві легендарний Mercedes дивом "вижив" після атаки росіян (відео)

Мережу вразило відео з легендарним німецьким седаном у Києві, який зазнав суттєвих пошкоджень під час чергового російського обстрілу, але залишився повністю працездатним.

У Telegram-каналах поширюють кадри з наслідками російської атаки в районі будівлі Вищої ради правосуддя (ВРП) у Києві, яка сталася 25 вересня. Серед завалів та уламків опинився класичний Mercedes-Benz W124, який перебував у самому епіцентрі подій, проте продемонстрував неймовірну витривалість.

Через вибухову хвилю та падіння уламків в автомобіля вщент розбите лобове та заднє скло, деформований капот, а весь кузов посічений осколками і покритий будівельним пилом. Попри це, основні механізми, зокрема двигун авто, залишилися неушкодженими, що дозволило чоловікові спокійно сісти за кермо та від'їхати з місця атаки без допомоги евакуатора.

Видео дня

"Покусаний, але не вбитий: витвір німецького автопрому вижив після атаки рашистів на будівлю ВРП у Києві", — так підписують кадри з вцілілою машиною у мережі.

Кадри вцілілого Mercedes-Benz W124 після атаки РФ на Київ

У коментарях люди вже похвалили знамениту німецьку якість і назвали ці кадри "кращою рекламою" для цієї моделі Mercedes. Проте дехто таки радить відвезти машину на СТО, щоб переконатися у її працездатності.

Варто нагадати, що сама атака у районі будівлі Вищої ради правосуддя у Києві відбулася вдень п'ятниці, 25 вересня. Голова Шевченківської районної державної адміністрації Олександр Сазанович повідомляв про 6 поранених внаслідок обстрілу, часткове руйнування адміністративної будівлі і житлових будинків поруч, а також заявляв про пошкодження кількох автомобілів, серед яких і міг опинитися вищезгаданий Mercedes.

Нагадаємо, днями рідкісний Bentley за 15 мільйонів помітили в Києві.

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