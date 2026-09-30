Новый Range Rover Sport Electric удивил своими характеристиками: новинка разгоняется как V8 (фото)

Британский автопроизводитель JLR официально представил новый Range Rover Sport Electric — менее чем через месяц после премьеры флагманского электромобиля Range Rover.

Внедорожник перенял большинство технологий у старшей модели, но внешне практически не отличается от традиционной версии с ДВС, пишет Carscoops.

Мощность и динамика

В основе новинки — обновленная платформа MLA-Flex с 800-вольтовой архитектурой и аккумулятором емкостью 118,5 кВт·ч. На одном заряде электромобиль способен преодолеть до 600 км.

Двухмоторная силовая установка развивает 542 л.с. и 850 Нм крутящего момента. В режиме Dynamic Launch Control кроссовер разгоняется до "сотки" за 4,5 секунды, не уступая по динамике бензиновой версии с двигателем V8. А для тех, кому не хватит характерного рычания восьми цилиндров, инженеры создали специальный синтезированный звук двигателя, который транслируется через акустическую систему.

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Автомобиль Range Rover Sport Electric Фото: carscoops.com

Проходимость и управляемость

Переход на аккумуляторную батарею не повлиял на внедорожные качества автомобиля. Она по-прежнему преодолевает брод глубиной до 900 мм и подъемы под углом 45 градусов — выносливость электрокара бренд уже проверил в мраморных карьерах итальянской Каррары.

За устойчивость и проходимость отвечают:

система управления тягой Intelligent Traction Management;

пневматическая подвеска Dynamic Air Suspension с активным подавлением кренов;

адаптивные амортизаторы, считывающие дорожные параметры 500 раз в секунду;

полноуправляемое шасси с поворотной задней осью.

JLR представила Range Rover Sport Electric Фото: carscoops.com

Более прочный кузов и сверхбыстрая зарядка

По сравнению с плагин-гибридом (PHEV) кузов Sport Electric стал на 61 % более жестким на кручение, а центр тяжести опустился на 73 мм.

Благодаря поддержке быстрой DC-зарядки мощностью до 350 кВт:

зарядить аккумулятор с 10 % до 80 % можно за 22 минуты;

10 минут на станции обеспечивают около 220 км пробега.

Внешне отличить новинку от бензиновых версий можно лишь по отсутствию выхлопных труб, заглушке аэродинамической решетки и эксклюзивным колесным дискам.

Так выглядит салон Range Rover Sport Electric Фото: carscoops.com

Выход на рынок

"С Range Rover Sport Electric мы переносим динамику и характер модели в новую эру. Это тот же Range Rover Sport, но с ещё более точными и мгновенными реакциями на руль и педаль газа", — отметил управляющий директор компании Мартин Лимперт.

Модель будет выпускаться в комплектациях Dynamic HSE и Autobiography (для последней будет доступна программа персонализации Bespoke). Первые поставки клиентам запланированы на первый квартал 2027 года.

Напомним, что новый кроссовер Mitsubishi Outlander будет отличаться смелым дизайном и значительно усовершенствованной гибридной силовой установкой, что поможет бренду удержать свои позиции в конкурентной борьбе.

Кроме того, BMW 3-й серии 2027 года с внутренним индексом G50 открывает восьмое поколение этой модели и становится первым автомобилем, выполненным в стилистике BMW Neue Klasse.