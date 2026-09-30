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Новый Range Rover Sport Electric удивил своими характеристиками: новинка разгоняется как V8 (фото)

фото и технические характеристики нового Range Rover Sport Electric
JLR официально представила новый Range Rover Sport Electric | Фото: carscoops.com

Британский автопроизводитель JLR официально представил новый Range Rover Sport Electric — менее чем через месяц после премьеры флагманского электромобиля Range Rover.

Внедорожник перенял большинство технологий у старшей модели, но внешне практически не отличается от традиционной версии с ДВС, пишет Carscoops.

Мощность и динамика

В основе новинки — обновленная платформа MLA-Flex с 800-вольтовой архитектурой и аккумулятором емкостью 118,5 кВт·ч. На одном заряде электромобиль способен преодолеть до 600 км.

Двухмоторная силовая установка развивает 542 л.с. и 850 Нм крутящего момента. В режиме Dynamic Launch Control кроссовер разгоняется до "сотки" за 4,5 секунды, не уступая по динамике бензиновой версии с двигателем V8. А для тех, кому не хватит характерного рычания восьми цилиндров, инженеры создали специальный синтезированный звук двигателя, который транслируется через акустическую систему.

Видео дня
мощность Range Rover Sport Electric
Автомобиль Range Rover Sport Electric
Фото: carscoops.com

Проходимость и управляемость

Переход на аккумуляторную батарею не повлиял на внедорожные качества автомобиля. Она по-прежнему преодолевает брод глубиной до 900 мм и подъемы под углом 45 градусов — выносливость электрокара бренд уже проверил в мраморных карьерах итальянской Каррары.

За устойчивость и проходимость отвечают:

  • система управления тягой Intelligent Traction Management;
  • пневматическая подвеска Dynamic Air Suspension с активным подавлением кренов;
  • адаптивные амортизаторы, считывающие дорожные параметры 500 раз в секунду;
  • полноуправляемое шасси с поворотной задней осью.
Как выглядит Range Rover Sport Electric от JLR
JLR представила Range Rover Sport Electric
Фото: carscoops.com

Более прочный кузов и сверхбыстрая зарядка

По сравнению с плагин-гибридом (PHEV) кузов Sport Electric стал на 61 % более жестким на кручение, а центр тяжести опустился на 73 мм.

Благодаря поддержке быстрой DC-зарядки мощностью до 350 кВт:

  • зарядить аккумулятор с 10 % до 80 % можно за 22 минуты;
  • 10 минут на станции обеспечивают около 220 км пробега.

Внешне отличить новинку от бензиновых версий можно лишь по отсутствию выхлопных труб, заглушке аэродинамической решетки и эксклюзивным колесным дискам.

фото: как выглядит Range Rover Sport Electric изнутри
Так выглядит салон Range Rover Sport Electric
Фото: carscoops.com

Выход на рынок

"С Range Rover Sport Electric мы переносим динамику и характер модели в новую эру. Это тот же Range Rover Sport, но с ещё более точными и мгновенными реакциями на руль и педаль газа", — отметил управляющий директор компании Мартин Лимперт.

Модель будет выпускаться в комплектациях Dynamic HSE и Autobiography (для последней будет доступна программа персонализации Bespoke). Первые поставки клиентам запланированы на первый квартал 2027 года.

Напомним, что новый кроссовер Mitsubishi Outlander будет отличаться смелым дизайном и значительно усовершенствованной гибридной силовой установкой, что поможет бренду удержать свои позиции в конкурентной борьбе.

Кроме того, BMW 3-й серии 2027 года с внутренним индексом G50 открывает восьмое поколение этой модели и становится первым автомобилем, выполненным в стилистике BMW Neue Klasse.