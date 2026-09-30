Новий Range Rover Sport Electric здивував характеристиками: новинка розганяється як V8 (фото)

Британський автовиробник JLR офіційно показав новий Range Rover Sport Electric — менш ніж за місяць після прем'єри флагманського електричного Range Rover.

Позашляховик запозичив більшість технологій від старшої моделі, але зовні практично не відрізняється від традиційної версії з ДВЗ, пише Carscoops.

Потужність та динаміка

В основі новинки — оновлена платформа MLA-Flex із 800-вольтовою архітектурою та акумулятором ємністю 118,5 кВт⋅год. На одному заряді електрокар здатен проїхати до 600 км.

Двомоторна силова установка видає 542 к.с. та 850 Нм крутного моменту. У режимі Dynamic Launch Control кросовер розмінює "сотку" за 4,5 секунди, не поступаючись у динаміці бензиновій версії з V8. А для тих, кому бракуватиме характерного гарчання восьми циліндрів, інженери створили спеціальний синтезований звук двигуна, який транслюється через акустику.

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Автомобіль Range Rover Sport Electric Фото: carscoops.com

Прохідність та керованість

Перехід на батарею не зашкодив позашляховим здібностям машини. Вона досі долає брід глибиною до 900 мм і підйоми під кутом 45 градусів — витривалість електрокара бренд уже випробував у мармурових кар'єрах італійської Каррари.

За стійкість та прохідність відповідають:

система управління тягою Intelligent Traction Management;

пневматична підвіска Dynamic Air Suspension з активним придушенням кренів;

адаптивні амортизатори, що зчитують дорожні параметри 500 разів на секунду;

повнокероване шасі з поворотною задньою віссю.

JLR показав Range Rover Sport Electric Фото: carscoops.com

Жорсткіший кузов та надшвидка зарядка

Порівняно з плагін-гібридом (PHEV), кузов Sport Electric став на 61% жорсткішим на скручування, а центр ваги опустився на 73 мм.

Завдяки підтримці швидкої DC-зарядки потужністю до 350 кВт:

заповнити батарею з 10% до 80% можна за 22 хвилини;

10 хвилин на станції додають близько 220 км пробігу.

Зовні відрізнити новинку від бензинових версій можна лише за відсутністю вихлопних труб, заглушкою аеродинамічної решітки та ексклюзивними колісними дисками.

Такий вигляд має Range Rover Sport Electric всередині Фото: carscoops.com

Вихід на ринок

"З Range Rover Sport Electric ми переносимо драйв та характер моделі в нову еру. Це той самий Range Rover Sport, але з ще точнішими та миттєвими реакціями на кермо та газ", — зазначив управляючий директор компанії Мартін Лімперт.

Модель вийде у комплектаціях Dynamic HSE та Autobiography (для останньої буде доступна програма персоналізації Bespoke). Перші поставки клієнтам заплановані на перший квартал 2027 року.

Нагадаємо, новий кросовер Mitsubishi Outlander відрізнятиметься сміливим дизайном і значно вдосконаленою гібридною силовою установкою, що допоможе бренду утримати свої позиції в конкурентній боротьбі.

Крім того, BMW 3-ї серії 2027 року з внутрішнім індексом G50 відкриває восьме покоління цієї моделі та стає першим автомобілем, виконаним у стилістиці BMW Neue Klasse.