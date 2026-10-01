Один из самых редких маслкаров: Plymouth Superbird 1970 года оценили в $769 000 (фото)

Американский маслкар ярко-желтого цвета Plymouth Hemi Superbird 1970 года с полным пакетом оригинальных документов выставлен на продажу на eBay.

За 56-летний автомобиль с пробегом 44 456,6 мили (71 546 км) его владелец предлагает купить за $769 000, сообщает Autoevolution.

Автомобиль с двигателем 426 Hemi V8 мощностью 425 лошадиных сил оснащен автоматической коробкой передач. Владелец характеризует машину как один из самых аутентичных и хорошо задокументированных экземпляров, отмечая полное соответствие заводских номеров (matching numbers) и подтверждение подлинности от эксперта Дэйва Уайза.

Автомобиль продается с полным пакетом документов, подтверждающих его оригинальность Фото: autoevolution.com

Утверждается, что на транспортное средство сохранилась вся документация с момента покупки, на кузове никогда не было ни следа ржавчины, а едет он так же великолепно, как и выглядит.

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На одометре зафиксированы цифры 44 456,6 мили, а вся силовая установка прошла переборку в авторитетной мастерской Уорда Гаппы — главы компании Quality Muscle Car Restorations LLC. Владелец "птицы" хочет обменять с доплатой свою машину на Dodge Charger Daytona 1969 года с двигателем 440 (желательно в цвете F6 Green) и автоматической коробкой передач или же продать ее за $769 000.

Пробег авто — 44 456,6 мили (71 546 км) Фото: autoevolution.com

Мощный мотор сохранился в идеальном состоянии Фото: autoevolution.com

Оригинальный Plymouth Road Runner дебютировал в 1968 году. В Chrysler осознали, что маслкары становятся слишком тяжелыми, роскошными и непомерно дорогими для рядового уличного гонщика. Они взяли модель Belvedere, убрали все лишнее, установили под капот мощнейший двигатель и с энтузиазмом заплатили студии Warner Brothers $50 000 за право использовать имя и образ знаменитого мультяшного персонажа.

Авто имело огромный коммерческий успех. Однако его аэродинамика, напоминающая "летящий кирпич", совершенно не подходила для скоростных виражей овальных трасс NASCAR.

Первыми попытались обхитрить сопротивление воздуха с помощью инженерной мысли, а не грубой силы, в Dodge. Модель Charger Daytona 1969 года выглядела вызывающе эффектно, но при этом отличалась чудовищным аппетитом при активной езде.

Однако на суперскоростных трассах доминировал конкурент — компания Ford. Это привело к тому, что легендарный гонщик Ричард Петти покинул команду Plymouth, когда руководство отказалось создать автомобиль, похожий на Daytona с ее огромным антикрылом.

Чтобы вернуть "Короля" в свои ряды к сезону 1970 года, инженеры Plymouth в срочном порядке отправились в аэродинамическую трубу и создали невероятный, ни с чем не сравнимый Superbird.

Правила омологации NASCAR требовали, чтобы производитель выпускал один дорожный экземпляр автомобиля на каждые два дилерских центра в США. Это предписание обязало Plymouth выпустить 1920 машин, хотя общепринятый итоговый показатель производства для гражданских покупателей составляет 1935 экземпляров.

Напомним, дорогой американский спорткар годами стоял заброшенным на СТО.

Также сообщалось, что известно о заброшенной коллекции из 230 авто стоимостью свыше $10 миллионов.