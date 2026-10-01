Один із найрідкісніших маслкарів: Plymouth Superbird 1970 року оцінили в $769 000 (фото)

Американський маслкар яскраво-жовтого кольору Plymouth Hemi Superbird 1970 року з повним комплектом оригінальних документів виставлений на продаж на eBay.

56-річний автомобіль із пробігом 44 456,6 милі (71 546 км) його власник пропонує купити за $769 000, повідомляє Autoevolution.

Автомобіль із двигуном 426 Hemi V8 потужністю 425 кінських сил оснащений автоматичною коробкою передач. Власник характеризує машину як один із найавтентичніших і найкраще задокументованих екземплярів, відзначаючи повну відповідність заводських номерів (matching numbers) та підтвердження автентичності від експерта Дейва Вайза.

Автомобіль продається з повним пакетом документів, що підтверджують його автентичність Фото: autoevolution.com

Стверджується, що на транспортний засіб збереглася вся документація з моменту придбання, на кузові ніколи не було жодного сліду іржі, а їде він так само чудово, як і виглядає.

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На одометрі зафіксовано 44 456,6 миль, а вся силова установка пройшла капітальний ремонт у авторитетній майстерні Уорда Гаппи — голови компанії Quality Muscle Car Restorations LLC. Власник "пташки" хоче обміняти свою машину з доплатою на Dodge Charger Daytona 1969 року з двигуном 440 (бажано у кольорі F6 Green) та автоматичною коробкою передач або ж продати її за $769 000.

Пробіг автомобіля — 44 456,6 миль (71 546 км) Фото: autoevolution.com

Потужний двигун зберігся в ідеальному стані Фото: autoevolution.com

Оригінальний Plymouth Road Runner дебютував у 1968 році. У Chrysler усвідомили, що маслкари стають занадто важкими, розкішними та непомірно дорогими для пересічного вуличного гонщика. Вони взяли за основу модель Belvedere, прибрали все зайве, встановили під капотом найпотужніший двигун і з ентузіазмом заплатили студії Warner Brothers 50 000 доларів за право використовувати ім’я та образ знаменитого мультиплікаційного персонажа.

Автомобіль мав величезний комерційний успіх. Однак його аеродинаміка, що нагадувала "літаючу цеглину", абсолютно не підходила для швидкісних поворотів овальних трас NASCAR.

Першими спробували подолати опір повітря за допомогою інженерної думки, а не грубої сили, у компанії Dodge. Модель Charger Daytona 1969 року виглядала надзвичайно ефектно, але при цьому відрізнялася жахливим споживанням палива під час активної їзди.

Однак на надшвидкісних трасах домінував конкурент — компанія Ford. Це призвело до того, що легендарний гонщик Річард Петті покинув команду Plymouth, коли керівництво відмовилося створити автомобіль, схожий на Daytona з її величезним антикрилом.

Щоб повернути "Короля" до своїх лав до сезону 1970 року, інженери Plymouth терміново вирушили до аеродинамічної труби й створили неймовірний, ні з чим не порівнянний Superbird.

Правила омологації NASCAR вимагали, щоб виробник випускав один дорожній екземпляр автомобіля на кожні два дилерські центри в США. Ця вимога змусила Plymouth випустити 1920 машин, хоча загальноприйнятий підсумковий показник виробництва для цивільних покупців становить 1935 екземплярів.

Нагадаємо, дорогий американський спорткар роками стояв покинутим на СТО.

Також повідомлялося, що відомо про занедбану колекцію з 230 автомобілів вартістю понад $10 мільйонів.