Jeep представила новый Cherokee Trailhawk: клиренс увеличили до 23 см (фото)

Jeep представила новую версию Trailhawk. Кроссовер получил повышенный клиренс, дополнительную защиту днища и полноценную систему полного привода с понижающей передачей.

Внешне Cherokee Trailhawk легко узнать по глянцево-чёрному декору, скошенному переднему бамперу (который увеличивает угол въезда) и ярко-красным буксировочным крюкам. Автомобиль оснащен полностью светодиодной оптикой, противотуманными фарами и матовой наклейкой на капоте, которая устраняет солнечные блики. Сзади установили дополнительные крюки, фирменные шильдики Trailhawk и дверь багажника с электроприводом, пишет CarScoops.

Новый Jeep Cherokee Trailhawk на фоне горного пейзажа Фото: carscoops.com

Внедорожная подвеска с новыми пружинами и амортизаторами увеличила клиренс на 25 мм — теперь дорожный просвет составляет 229 мм. Дно защитили металлическими пластинами, а 17-дюймовые диски обули в протекторную резину Nexen Rodian ATX. Кроссовер преодолевает брод глубиной до 610 мм и обладает отличной внедорожной геометрией: угол въезда составляет 28,8°, съезда — 31,8°, а рампы — 21,9° (для сравнения, у базовой версии эти показатели составляют 19,6°, 29,4° и 18,8° соответственно).

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Салон и комплектация

В интерьере появились сиденья оттенка Mantis Green с красной прострочкой, а также контрастные акценты Radical Red и Black Spun Aluminum. В базовую комплектацию входят:

10,25-дюймовая цифровая приборная панель;

12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедиа;

подогрев и электрорегулировка передних сидений;

подогрев рулевого колеса.

В качестве опции доступны вентиляция передних сидений, подогрев заднего сиденья и тягово-сцепное устройство для прицепов массой до 1,6 тонны.

Интерьер и передняя панель нового Jeep Cherokee Trailhawk Фото: carscoops.com

Гибрид и трансмиссия

Под капотом Trailhawk установлена гибридная силовая установка, состоящая из 1,6-литрового турбомотора, двух электродвигателей, вариатора и аккумулятора емкостью 1,08 кВт·ч. Суммарная мощность — 210 к. с. и 312 Нм. За улучшенную проходимость придется платить топливом: из-за худшей аэродинамики и веса расход вырос до 7,1 л/100 км в городе, 8,1 л на трассе и 7,6 л в смешанном цикле (это на 1,4–1,5 л больше, чем у обычного Cherokee).

Главный козырь Trailhawk — трансмиссия Active Drive II с двухступенчатой раздаточной коробкой, "понижающей передачей" (передаточное число 37,5:1) и системой Selec-Terrain с пятью режимами: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud и Rock. Кстати, у стандартного Cherokee понижающей передачи нет вообще.

Цены

Производство Trailhawk начнётся в конце года, но заказы уже принимаются. Стоимость в США начинается от 44 625 долларов (с учётом доставки) — это немного дешевле, чем топовая версия Cherokee Overland (45 125 долларов).

Напомним, что Aston Martin представила новый DBX GT с уникальным салоном.

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