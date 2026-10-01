Jeep показала новий Cherokee Trailhawk: кліренс збільшили до 23 см (фото)

Jeep показала нову версію Trailhawk. Кросовер отримав піднятий кузов, додатковий захист днища та повноцінну систему повного приводу зі знижувальним рядом.

Зовні Cherokee Trailhawk легко впізнати за глянцево-чорним декором, скошеним переднім бампером (що збільшує кут в’їзду) та яскраво-червоними буксирувальними гаками. Автомобіль оснастили повністю світлодіодною оптикою, протитуманками та матовою наклейкою на капот, яка прибирає відблиски сонця. Ззаду встановили додаткові гаки, фірмові шильдики Trailhawk та двері багажника з електроприводом, пише CarScoops.

Новий Jeep Cherokee Trailhawk на тлі гірського пейзажу Фото: carscoops.com

Позашляхова підвіска з новими пружинами й амортизаторами додала 25 мм до кліренсу — тепер дорожній просвіт сягає 229 мм. Днище захистили металевими пластинами, а 17-дюймові диски взули в зубасту гуму Nexen Rodian ATX. Кросовер долає брід завглибшки до 610 мм і має відмінну позашляхову геометрію: кут в'їзду становить 28,8°, з'їзду — 31,8°, а рампи — 21,9° (для порівняння, у базової версії це 19,6°, 29,4° та 18,8° відповідно).

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Салон і оснащення

В інтер'єрі з'явилися сидіння відтінку Mantis Green із червоною прострочкою, а також контрастні акценти Radical Red і Black Spun Aluminum. У базову комплектацію входять:

10,25-дюймова цифрова панель приладів;

12,3-дюймовий тачскрін мультимедіа;

підігрів та електрорегулювання передніх крісел;

підігрів керма.

Опційно доступні вентиляція передніх сидінь, підігрів заднього дивана та тягово-зчіпний пристрій для причепів масою до 1,6 тонни.

Інтер'єр та передня панель нового Jeep Cherokee Trailhawk Фото: carscoops.com

Гібрид та трансмісія

Під капотом Trailhawk працює гібридна установка з 1,6-літрового турбомотора, двох електродвигунів, варіатора й акумулятора на 1,08 кВт·год. Сумарна віддача — 210 к. с. і 312 Нм. За покращену прохідність доведеться платити паливом: через гіршу аеродинаміку й вагу витрата зросла до 7,1 л/100 км у місті, 8,1 л на трасі та 7,6 л у змішаному циклі (це на 1,4–1,5 л більше, ніж у звичайного Cherokee).

Головний козир Trailhawk — трансмісія Active Drive II із двоступеневою роздавальною коробкою, "понижайкою" (передавальне число 37.5:1) та системою Selec-Terrain з п'ятьма режимами: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud і Rock. До речі, у стандартного Cherokee знижувальної передачі немає взагалі.

Ціни

Виробництво Trailhawk стартує наприкінці року, але замовлення вже приймають. Вартість у США починається від $44 625 (із урахуванням доставки) — це трохи дешевше за топову версію Cherokee Overland ($45 125).

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