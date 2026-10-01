Проходит дорожные испытания: появились первые фото нового Mercedes 2028 года

Немецкий автогигант Mercedes вывел на тестовые дорожные испытания прототип Mercedes CLE Cabriolet 2028 года.

Фотошпионы заметили автомобиль на трассе в немецком Нюрбургринге, знаменитом гоночном комплексе и автодроме, сообщает Autoevolution.

Несмотря на то, что радиатор автомобиля был покрыт камуфляжной пленкой, опытные автолюбители уже увидели определенные визуальные изменения: кабриолет получил совершенно новые фары со светодиодным рисунком в форме звезд.

Также есть основания предполагать, что обновление коснется и решетки радиатора с бампером. Предположительно, решетка подверглась лишь легкой корректировке, а вот бампер должен получить иной дизайн с переработанными вентиляционными отверстиями и новым центральным воздухозаборником.

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Задние фонари также получили "звездный" дизайн и идентичны тем, что установлены на Mercedes-AMG CLE 646.

Крышка багажника, судя по всему, не изменится. Задний бампер пока не обновлен, но это произойдет позже, так как перед нами ранний прототип.

По мнению аналитиков рынка, капот, передние крылья, двери, задние боковые панели и прочие элементы кузова остались такими же, как у текущей версии.

Салон сфотографировать не удалось, но кардинальных изменений внутри не ожидается.

Что касается силовой установки, то, скорее всего, обновленный Mercedes-Benz CLE сохранит нынешние двигатели.

Речь идет о 2,0-литровой "четверке" с системой "мягкого гибрида" (версии 200 и 300 мощностью 201 и 255 л.с. соответственно) и 3,0-литровой рядной "шестерке" с турбонаддувом и гибридной надстройкой (версия CLE 450 мощностью 375 л.с.). Последняя разгоняется до 100 км/час за 4,2 секунды — на две секунды быстрее, чем CLE 300.

Премьера этого авто состоится, предположительно, в начале 2027 года. Не исключено, что сначала новинка выйдет на рынок Европы, а затем появится в Северной Америке и других регионах мира.

Mercedes CLE пришел на смену прежним двухдверным модификациям C-класса и E-класса, фактически став современным аналогом модели CLK.

Производство версии с жесткой крышей стартовало в конце 2023 года, а кабриолет присоединился к линейке примерно через полгода. Автомобили выпускаются на заводе в Бремене (Германия), а также в Таиланде.

Эта модель унифицирована с C-классом (кузов W206) и E-классом (кузов W214). Кроме стандартных бензиновых версий, она также предлагается в виде подзаряжаемого гибрида (CLE 300e).

На зарубежных рынках в линейку также входит дизельная модификация CLE 220d.

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