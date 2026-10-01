Проходить дорожні випробування: з'явилися перші фото нового Mercedes 2028 року

Німецький автогігант Mercedes вивів на дорожні випробування прототип Mercedes CLE Cabriolet 2028 року.

Фотошпигуни помітили автомобіль на трасі в німецькому Нюрбургрингу, знаменитому гоночному комплексі та автодромі, повідомляє Autoevolution.

Незважаючи на те, що радіатор автомобіля був покритий камуфляжною плівкою, досвідчені автолюбителі вже помітили певні візуальні зміни: кабріолет отримав абсолютно нові фари зі світлодіодним малюнком у формі зірок.

Також є підстави припускати, що оновлення торкнеться й решітки радіатора з бампером. Імовірно, решітка зазнала лише незначних змін, а ось бампер має отримати інший дизайн із переробленими вентиляційними отворами та новим центральним повітрозабірником.

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Задні ліхтарі також отримали "зоряний" дизайн і є ідентичними тим, що встановлені на Mercedes-AMG CLE 646.

Кришка багажника, судячи з усього, не зміниться. Задній бампер поки що не оновлено, але це відбудеться пізніше, оскільки перед нами — ранній прототип.

На думку аналітиків ринку, капот, передні крила, двері, задні бічні панелі та інші елементи кузова залишилися такими ж, як у поточній версії.

Салон сфотографувати його не вдалося, але кардинальних змін там не очікується.

Що стосується силової установки, то, найімовірніше, оновлений Mercedes-Benz CLE збереже нинішні двигуни.

Йдеться про 2,0-літровий чотирициліндровий двигун із системою "м’якого гібрида" (версії 200 і 300 потужністю 201 і 255 к.с. відповідно) та 3,0-літровому рядному "шестицилінднику" з турбонаддувом і гібридною надбудовою (версія CLE 450 потужністю 375 к.с.). Остання розганяється до 100 км/год за 4,2 секунди — на дві секунди швидше, ніж CLE 300.

Прем'єра цього автомобіля відбудеться, ймовірно, на початку 2027 року. Не виключено, що спочатку ця новинка з'явиться на європейському ринку, а потім — у Північній Америці та інших регіонах світу.

Mercedes CLE прийшов на зміну попереднім дводверним модифікаціям C-класу та E-класу, фактично ставши сучасним аналогом моделі CLK.

Виробництво версії з жорстким дахом розпочалося наприкінці 2023 року, а кабріолет долучився до модельного ряду приблизно через півроку. Автомобілі випускаються на заводі в Бремені (Німеччина), а також у Таїланді.

Ця модель уніфікована з C-класом (кузов W206) та E-класом (кузов W214). Окрім стандартних бензинових версій, вона ще пропонується у вигляді гібрида з можливістю підзарядки (CLE 300e).

На закордонних ринках до модельного ряду також входить дизельна модифікація CLE 220d.

Нагадаємо, що стали відомі подробиці про найдешевший кабріолет Mercedes.

Також повідомлялося, що Brabus перетворив "Гелендваген" на найпотужніший кабріолет.