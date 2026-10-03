Toyota добавила Grand Highlander 13 мм клиренсу и "зубчатые" шины: новая версия Woodland (фото)

Toyota обновила линейку кроссоверов Grand Highlander для 2027 модельного года и представила новую модификацию Woodland Edition. Новинка ориентирована на легкое бездорожье: она получила увеличенный клиренс и ряд практичных доработок.

По примеру RAV4 и Sienna версия Woodland получила черный декор на кузове, соответствующие эмблемы и матовые черные 18-дюймовые диски с внедорожными шинами (all-terrain). Благодаря высоким пружинам дорожный просвет кроссовера увеличился на 13 мм, пишет CarScoops.

Кроссовер Toyota Фото: carscoops.com

Кроме того, на кузове появились рейлинги, светодиодные противотуманные фары, брызговики и заводской фаркоп.

Интерьер выполнен на базе комплектации XLE, но получил интересные детали:

съемную консоль-холодильник во втором ряду (вмещает шесть банок по 0,35 л);

всепогодные коврики и поддон багажника с выдвижными перегородками;

подогрев рулевого колеса, улучшенная подсветка салона и розетка на 120 В / 1500 Вт для пассажиров второго ряда;

раздельные "капитанские" кресла второго ряда уже в "базе".

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Цена Woodland Edition в США начинается от 48 780 долларов. Модель доступна исключительно с полным приводом и гибридной установкой на базе 2,5-литрового атмосферного двигателя, электродвигателя, никель-металл-гидридной батареи и вариатора eCVT. Общая мощность системы — 245 л.с.

Интерьер и передняя панель Toyota Grand Highlander Фото: carscoops.com

Обновление для Hybrid Max Platinum

Флагманскую версию стоимостью от 60 475 долларов обновили: вместо хрома, серебристых и темно-серых деталей здесь появился глянцевый черный декор. В черный цвет также покрасили зеркала и антенну-"плавник".

Под капотом — прежняя мощная гибридная силовая установка с 2,4-литровым турбодвигателем, 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и отдельным электродвигателем на задней оси (eAxle). Вместе они развивают 362 л.с. и 542 Нм крутящего момента.

Отделка салона и передние сиденья Toyota Grand Highlander Фото: carscoops.com

Что еще изменилось в линейке 2027 года

Сняты с продаж комплектации Hybrid Nightshade Edition и Hybrid Max Limited.

Версия Platinum (2,4 турбо, 265 л.с.) получила новые двухцветные 20-дюймовые диски.

Базовая версия XLE (бензин и гибрид) теперь имеет подогрев руля в стандартной комплектации и темно-серые 18-дюймовые диски.

Обновленная Toyota Grand Highlander 2027 года поступит к американским дилерам в конце этого года. Базовая цена выросла на 300 долларов — до 42 560 долларов (без учета доставки за 1 595 долларов).

Напомним, Aston Martin представил новый DBX GT с уникальным салоном.

Кроме того, новый кроссовер Mitsubishi Outlander будет отличаться смелым дизайном и значительно усовершенствованной гибридной силовой установкой, что поможет бренду удержать свои позиции в конкурентной борьбе.