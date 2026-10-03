Toyota додала Grand Highlander 13 мм кліренсу та "зубасті" шини: нова версія Woodland (фото)

Toyota освіжила лінійку кросоверів Grand Highlander для 2027 модельного року та представила нову модифікацію Woodland Edition. Новинка орієнтована на легке бездоріжжя: вона отримала збільшений кліренс і низку практичних допрацювань.

За прикладом RAV4 та Sienna, версія Woodland отримала чорний декор на кузові, відповідні шильдики та матові чорні 18-дюймові диски у зубастій позашляховій гумі (all-terrain). Завдяки високим пружинам дорожній просвіт кросовера виріс на 13 мм, пише CarScoops.

Кросовер Toyota Фото: carscoops.com

Також на кузові з'явилися рейлінги, світлодіодні протитуманки, бризковики й штатник фаркоп.

Інтер'єр побудували на базі комплектації XLE, але додали цікаві деталі:

знімну консоль-холодильник у другому ряду (вміщує шість банок по 0,35 л);

всепогодні килимки та піддон багажника з висувними роздільниками;

підігрів керма, покращене підсвічування салону та розетку на 120В / 1500Вт для пасажирів другого ряду;

роздільні "капітанські" крісла другого ряду вже у базі.

Видео дня

Ціна Woodland Edition у США починається від $48 780. Модель доступна виключно з повним приводом і гібридною установкою на базі 2,5-літрового атмосферника, електродвигуна, нікель-метал-гідридної батареї та варіатора eCVT. Сумарна віддача системи — 245 к.с.

Інтер'єр та передня панель Toyota Grand Highlander Фото: carscoops.com

Оновлення для Hybrid Max Platinum

Флагманську версію вартістю від $60 475 переодягли: замість хрому, сріблястих та темно-сірих деталей тут з'явився глянцевий чорний декор. У чорний колір також пофарбували дзеркала й антену-"плавник".

Під капотом без змін — потужний гібрид із 2,4-літровим турбомотором, 6-ступеневим "автоматом" та окремим електродвигуном на задній осі (eAxle). Разом вони видають 362 к.с. і 542 Нм крутного моменту.

Оздоблення салону та передні сидіння Toyota Grand Highlander Фото: carscoops.com

Що ще змінилося у лінійці 2027 року

Зняли з продажів комплектації Hybrid Nightshade Edition та Hybrid Max Limited.

Версія Platinum (2.4 турбо, 265 к.с.) отримала нові двоколірні 20-дюймові диски.

Базова XLE (бензин і гібрид) тепер має підігрів керма вже "у стандарті" та темно-сірі 18-дюймові диски.

Оновлений Toyota Grand Highlander 2027 надійде до американських дилерів наприкінці цього року. Базовий цінник виріс на $300 — до $42 560 (без урахування доставки за $1 595).

Нагадаємо, Aston Martin представила новий DBX GT з особливим салоном.

Крім того, новий кросовер Mitsubishi Outlander відрізнятиметься сміливим дизайном і значно вдосконаленою гібридною силовою установкою, що допоможе бренду утримати свої позиції в конкурентній боротьбі.