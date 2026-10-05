Легендарная Honda Civic Type R получила обновления: что изменилось

Автогигант Honda обновил модель Civic Type R. Культовый спорткар продолжает покорять сердца автолюбителей спустя шесть поколений после своего дебюта в Японии в 1997 году.

Модель 2027 года получил более выразительный дизайн передней части, улучшенную систему охлаждения двигателя и ходовые качества, а также усовершенствованный салон с подогревом передних сидений и расширенным набором стандартного оборудования, говорится на сайте производителя.

Civic Type R — единственный автомобиль в своем классе, предлагаемый исключительно с механической коробкой передач.

Экстерьер

Новая Civic Type R отличается более агрессивным оформлением передней части: увеличенным отверстием решетки радиатора и более глубоким передним сплиттером, обеспечивающим повышенную прижимную силу.

За счет снижения турбулентности улучшились характеристики воздушного потока, что повысило эффективность охлаждения двигателя и помогло сохранить стабильную производительность при интенсивной езде по треку.

Видео дня

Оптимизированные настройки демпфирования подвески в режиме "+R" улучшают контакт колес с дорогой, а также снижают раскачку и жесткость при проезде неровностей, обеспечивая повышенную устойчивость и улучшенную управляемость.

Система согласования оборотов (Rev Match) теперь обеспечивает более быстрый отклик двигателя, делая переключение на пониженные передачи более плавным.

Ощущения от работы тормозной системы стали более четкими и непосредственными благодаря установке пружины в механизм педали тормоза, устраняющей люфт в приводе.

Модель Civic Type R 2027 года доступна в четырех вариантах цвета кузова:

Meteorite Gray Metallic ("серый метеоритный металлик");

Boost Blue Pearl ("синий перламутр");

Sonic Gray Pearl ("серый перламутр");

Championship White ("белый чемпионский").

Фото: Honda

Что под капотом?

Под капотом изменился дизайн крышки двигателя: теперь она больше напоминает двигатели ранних поколений моделей Type R, продававшихся в Японии.

Сам двигатель изменений не получил: 2,0-литровый турбомотор развивает 319 л.с. и 420 Нм. Он работает с 6-ступенчатой механикой, передавая тягу на передние колеса через дифференциал повышенного трения. До 97 км/ч Type R разгоняется примерно за 5 секунд.

Civic Type R является одним из самых мощных серийных автомобилей Honda, когда либо продававшихся в США.

Турбированный двигатель K20C для модели Type R по-прежнему производится на заводе Anna Engine Plant в штате Огайо с использованием компонентов как местного, так и зарубежного производства.

Интерьер

В салоне теперь есть подогрев спортивных сидений. Трехуровневые регуляторы подогрева сидений расположены в зоне легкой доступности — рядом с рифлеными рукоятками системы климат-контроля.

Красная обивка сидений из материала, напоминающего замшу и обладающего высоким коэффициентом трения, получила новый дизайн перфорации с характерными черными полосами,

Также в авто — улучшенная декоративная панель с ромбовидным узором и черной окантовкой, черные регуляторы дефлекторов вентиляции, а также отделка верхней части передней панели и дверных карт мягким материалом премиум-класса Ultrasuede.

Новое зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения снижает ослепляющий эффект от фар идущих сзади автомобилей.

Фото: Honda Фото: Honda

Расширенный набор технологий в стандартной комплектации

Модель Civic Type R 2027 года предлагает улучшенные возможности подключения и повышенный комфорт благодаря встроенной системе Alexa, а также — впервые для этой модели — интеграции сервисов Google (Google built-in), включая Google Gemini, Google Maps и Google Play.

На центральной консоли, над стандартной площадкой для беспроводной зарядки телефона, добавлены два порта USB-C.

Кроме того, автомобиль оснащен полным пакетом опций для безопасного и комфортного вождения, включая систему предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль (ACC), системы удержания в полосе движения, предупреждения о фронтальном столкновении, предотвращения съезда с дороги (RDM), предупреждения о выходе из полосы движения, мониторинга "слепых" зон (BSI), контроля поперечного трафика и многое другое.

Обновленная модель 2027 года начнет поступать в дилерские центры Honda уже в этом октябре, а ее цена заявлена в $48 695.

Напомним, Honda планирует увеличить размеры своего самого популярного кроссовера.

Также сообщалось, что Honda готовит новое поколение гибридных авто.