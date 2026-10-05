Легендарна Honda Civic Type R отримала оновлення: що змінилося

Автогігант Honda оновив модель Civic Type R. Культовий спорткар продовжує підкорювати серця автолюбителів через шість поколінь після свого дебюту в Японії у 1997 році.

Модель 2027 року отримала більш виразний дизайн передньої частини, вдосконалену систему охолодження двигуна та ходові якості, а також оновлений салон із підігрівом передніх сидінь і розширеним набором стандартного обладнання, як зазначено на сайті виробника.

Civic Type R — єдиний автомобіль у своєму класі, який пропонується виключно з механічною коробкою передач.

Екстер'єр

Нова Civic Type R вирізняється більш агресивним дизайном передньої частини: збільшеним отвором решітки радіатора та глибшим переднім сплітером, що забезпечує підвищену притискну силу.

Завдяки зменшенню турбулентності покращилися характеристики повітряного потоку, що підвищило ефективність охолодження двигуна та допомогло зберегти стабільну продуктивність під час інтенсивної їзди по треку.

Видео дня

Оптимізовані налаштування демпфірування підвіски в режимі "+R" покращують контакт коліс з дорогою, а також зменшують розгойдування та жорсткість під час проїзду нерівностей, забезпечуючи підвищену стійкість та кращу керованість.

Система синхронізації обертів (Rev Match) тепер забезпечує швидшу реакцію двигуна, роблячи перемикання на нижчі передачі більш плавним.

Відчуття від роботи гальмівної системи стали чіткішими та безпосереднішими завдяки встановленню пружини в механізм гальмівної педалі, яка усуває люфт у приводі.

Модель Civic Type R 2027 року доступна у чотирьох варіантах кольору кузова:

Meteorite Gray Metallic ("сірий метеоритний металік");

Boost Blue Pearl ("синій перламутр");

Sonic Gray Pearl ("сірий перламутр");

Championship White ("білий чемпіонський").

Фото: Honda

Що під капотом?

Під капотом змінився дизайн кришки двигуна: тепер вона більше нагадує двигуни ранніх поколінь моделей Type R, що продавалися в Японії.

Сам двигун змін не зазнав: 2,0-літровий турбодвигун розвиває 319 к.с. і 420 Нм. Він працює з 6-ступінчастою механічною коробкою передач, передаючи тягу на передні колеса через диференціал підвищеного тертя. До 97 км/год Type R розганяється приблизно за 5 секунд.

Civic Type R — один із найпотужніших серійних автомобілів Honda, які коли-небудь продавалися у США.

Турбований двигун K20C для моделі Type R, як і раніше, виробляється на заводі Anna Engine Plant у штаті Огайо з використанням компонентів як місцевого, так і закордонного виробництва.

Інтер'єр

У салоні тепер є підігрів спортивних сидінь. Трирівневі регулятори підігріву сидінь розташовані в зоні легкого доступу — поруч із рифленими ручками системи клімат-контролю.

Червона оббивка сидінь із матеріалу, що нагадує замшу та має високий коефіцієнт тертя, отримала новий дизайн перфорації з характерними чорними смугами,

Також в автомобілі — вдосконалена декоративна панель із ромбоподібним візерунком та чорною окантовкою, чорні регулятори дефлекторів вентиляції, а також оздоблення верхньої частини передньої панелі та дверних карток м’яким матеріалом преміум-класу Ultrasuede.

Нове дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення зменшує ефект засліплення від фар автомобілів, що їдуть ззаду.

Фото: Honda Фото: Honda

Розширений набір технологій у стандартній комплектації

Модель Civic Type R 2027 року пропонує покращені можливості підключення та підвищений комфорт завдяки вбудованій системі Alexa, а також — вперше для цієї моделі — інтеграції сервісів Google (Google built-in), зокрема Google Gemini, Google Maps та Google Play.

На центральній консолі, над стандартним майданчиком для бездротової зарядки телефону, додано два порти USB-C.

Крім того, автомобіль оснащений повним пакетом опцій для безпечного та комфортного водіння, зокрема системою запобігання зіткненням, адаптивним круїз-контролем (ACC), системи утримання в смузі руху, попередження про фронтальне зіткнення, запобігання з’їзду з дороги (RDM), попередження про вихід із смуги руху, моніторингу "сліпих" зон (BSI), контролю поперечного руху та багато іншого.

Оновлена модель 2027 року почне надходити до дилерських центрів Honda вже цього жовтня, а її ціна становить $48 695.

Нагадаємо, що Honda планує збільшити розміри свого найпопулярнішого кросовера.

Також повідомлялося, що Honda готує нове покоління гібридних автомобілів.