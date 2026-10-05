Рекорд, который до сих пор не побили: пятеро морпехов заменили двигатель Ford Escort за 42 секунды (фото)

Пятеро британских морских пехотинцев заменили двигатель в автомобиле Ford Escort за 42 секунды и проехали на нём около 10 метров, подтвердив исправность нового двигателя.

Об этом необычном рекорде сообщило издание Jalopnik.

Испытание состоялось в телешоу BBC "Record Breakers" более 40 лет назад. Перед попыткой у команды было всего две недели на подготовку.

Для установления рекорда использовался Ford Escort первого поколения. Согласно условиям, сначала нужно было запустить установленный двигатель, выключить его, заменить силовой агрегат, а затем проехать с новым двигателем 10 метров.

Замена двигателя Ford Escort Фото: BBC

После выключения двигателя один из морпехов залез под автомобиль и начал откручивать его крепления. Остальные члены команды с помощью шеста подняли двигатель и вытащили его из автомобиля. Затем они установили новый агрегат, вернули капот на место и сели в машину.

Видео дня

Замена двигателя заняла около 30 секунд, а весь процесс, включая запуск автомобиля и заезд к финишу, — 42 секунды. Новый двигатель запустился, после чего команда преодолела необходимую дистанцию.

Замена двигателя Ford Escort Фото: BBC

Предыдущий рекорд принадлежал команде инженеров авиабазы RAF Abingdon в Оксфордшире. Они провели аналогичную замену двигателя на классическом Mini Cooper, но морские пехотинцы улучшили этот результат на семь секунд.

Ведущий программы "Record Breakers" отметил, что на тот момент полностью оборудованному гаражу с достаточным количеством сотрудников для такой работы потребовалось бы чуть больше трёх часов. Автор материала при этом отмечает, что реальное время на сложную замену двигателя в автосервисе может составлять от восьми до более чем 20 часов.

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