Рекорд, який досі не побили: п'ятеро морпіхів замінили двигун Ford Escort за 42 секунди (фото)

П’ятеро британських морських піхотинців замінили двигун у Ford Escort за 42 секунди та проїхали на автомобілі близько 10 метрів, підтвердивши працездатність нового двигуна.

Про незвичайний рекорд розповіло видання Jalopnik.

Випробування відбулося на телешоу BBC “Record Breakers” понад 40 років тому. Перед спробою команда мала лише два тижні на тренування.

Для рекорду використали Ford Escort першого покоління. За умовами, спочатку потрібно було запустити встановлений двигун, вимкнути його, замінити силовий агрегат, а потім проїхати з новим двигуном 10 метрів.

Заміна двигуна Ford Escort Фото: BBC

Після вимкнення двигуна один із морпіхів заліз під автомобіль і почав відкручувати його кріплення. Інші учасники команди за допомогою жердини підняли двигун і витягнули його з автомобіля. Потім вони встановили новий агрегат, повернули капот на місце та сіли в машину.

Видео дня

Заміна двигуна зайняла близько 30 секунд, а весь процес разом із запуском автомобіля та заїздом до фінішу — 42 секунди. Новий двигун запустився, після чого команда проїхала необхідну дистанцію.

Заміна двигуна Ford Escort Фото: BBC

Попередній рекорд належав команді інженерів авіабази RAF Abingdon в Оксфордширі. Вони виконали подібну заміну двигуна на класичному Mini Cooper, але морські піхотинці скоротили результат на сім секунд.

Ведучий “Record Breakers” зазначав, що на той момент повністю оснащеному гаражу з достатньою кількістю працівників для такої роботи знадобилося б трохи більше трьох годин. Автор матеріалу водночас зазначає, що реальний час для складної заміни двигуна в автосервісі може становити від восьми до понад 20 годин.

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