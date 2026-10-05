Porsche, которого никогда не существовало: купе превратили в универсал за €119 тысяч (фото)

Немецкая компания CarPoint переделывает Porsche 944 в модель типа "shooting brake" с удлинённой крышей и пятой дверью. Производство GT-K44 будет ограничено всего 10 автомобилями.

Об этом сообщает издание Motor1.

Проект GT-K44 был разработан основателем CarPoint Андреасом Фройнд и дизайнером Михаэлем Сёнгеном. Идея была вдохновлена Artz 924 Turbo Kombi — универсалом на базе Porsche 924, который Гюнтер Арц создал тиражом примерно в 20 экземпляров в начале 1980-х годов.

В качестве основы для демонстрационного GT-K44 взяли Porsche 944 S2 1991 года с 3,0-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем мощностью 211 л.с. Автомобиль окрашен в цвет Oak Green и имеет салон с узором Pascha.

Porsche 944 Shooting Brake Фото: Carpoint GmbH

В ходе доработки CarPoint удлиняет и приподнимает линию крыши, изменяет задние стойки и задние крылья, устанавливает новые пятые двери и доработанные задние фонари. Также используются новые боковые и изготовленные на заказ задние стекла. При этом сохраняется конфигурация салона 2+2.

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Porsche 944 Shooting Brake Фото: Carpoint GmbH

Каждая переделка требует нескольких сотен часов работы с металлом, сварки и кузовных работ. Полная окраска кузова входит в стандартную стоимость переоборудования.

Заказчик должен предоставить свой собственный Porsche 944, хотя CarPoint может помочь с поиском автомобиля. Компания рекомендует атмосферный двигатель 944 S2 или 944 Turbo мощностью 220 или 250 л.с. Для доработки подходят как машины с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Porsche 944 Shooting Brake

Стоимость самой конверсии начинается от 100 000 евро (около 5 млн грн) без учета налогов. В Германии с 19% НДС цена составляет €119 000 (около 5,9 млн грн). Стоимость автомобиля-донора в эту сумму не входит.

Колеса, подвеску, отделку салона и выхлопную систему заказчик выбирает отдельно. Дополнительное оборудование и индивидуальные работы также оплачиваются сверх базовой стоимости.

Porsche 944 Shooting Brake Фото: Carpoint GmbH

CarPoint планирует выпустить всего 10 экземпляров GT-K44. Компания позиционирует этот проект как индивидуальную модификацию для коллекционеров на базе Porsche 944, который никогда не выпускался самой компанией Porsche в кузове универсал.

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