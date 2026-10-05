Porsche, якого ніколи не існувало: купе перетворили на універсал за €119 тисяч (фото)

Німецька компанія CarPoint переробляє Porsche 944 на shooting brake із подовженим дахом і п’ятими дверима. Виробництво GT-K44 обмежать лише 10 автомобілями.

Про це пише видання Motor1.

Проєкт GT-K44 створили засновник CarPoint Андреас Фройнд і дизайнер Міхаель Сьонген. Ідею надихнув Artz 924 Turbo Kombi — універсал на базі Porsche 924, який Гюнтер Арц створив приблизно у 20 екземплярах на початку 1980-х років.

За основу демонстраційного GT-K44 взяли Porsche 944 S2 1991 року з 3,0-літровим рядним чотирициліндровим двигуном потужністю 211 к.с. Автомобіль пофарбований у Oak Green і має салон із візерунком Pascha.

Porsche 944 Shooting Brake Фото: Carpoint GmbH

Під час переробки CarPoint подовжує та піднімає лінію даху, змінює задні стійки та задні крила, встановлює нові п’яті двері й перероблені задні ліхтарі. Також використовуються нові бокові та індивідуально виготовлені задні скла. При цьому зберігається конфігурація салону 2+2.

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Porsche 944 Shooting Brake Фото: Carpoint GmbH

Кожна переробка потребує кількох сотень годин роботи з металом, зварювання та кузовних робіт. Повне фарбування кузова входить у стандартну вартість конверсії.

Замовник має надати власний Porsche 944, хоча CarPoint може допомогти знайти автомобіль. Компанія рекомендує атмосферний двигун 944 S2 або 944 Turbo потужністю 220 чи 250 к.с. Для переробки підходять як машини з механічною, так і з автоматичною коробкою передач.

Porsche 944 Shooting Brake

Вартість самої конверсії стартує від €100 000 (близько 5 млн грн) без податків. У Німеччині з 19% ПДВ ціна становить €119 000 (близько 5,9 млн грн). Вартість автомобіля-донора до цієї суми не входить.

Колеса, підвіску, оздоблення салону та вихлопну систему замовник обирає окремо. Додаткове обладнання та індивідуальні роботи також оплачуються понад базову вартість.

Porsche 944 Shooting Brake Фото: Carpoint GmbH

CarPoint планує створити лише 10 GT-K44. Компанія позиціонує проєкт як замовну переробку для колекціонерів, засновану на Porsche 944, який ніколи не випускався самим Porsche у кузові універсал.

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