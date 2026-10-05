Этот цвет авто лучше не выбирать для жарких городов: в чем причина

Продавец автомобилей из дилерского центра в США отговаривал покупателей от покупки черного Jeep Wrangler, поскольку они планировали ездить на нем во Флориде, где темный кузов может сильнее нагреваться на солнце.

Об этом сообщает издание Motor1.

Пара пришла в автосалон Michiana Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat, чтобы приобрести Jeep Wrangler Sahara 2026 года выпуска. Покупатели хотели автомобиль черного цвета, однако продавец Райан (@ryanflipswhips) предложил им рассмотреть синий или белый вариант.

Узнав, что автомобиль будут использовать во Флориде, продавец заявил, что черный кузов будет сильнее нагреваться на солнце.

"Вам не нужен чёрный, вы знаете, как жарко во Флориде? Вам нужен синий Jeep Wrangler, если вы собираетесь туда. Или даже белый. Солнце будет нагревать чёрную краску, и вам будет очень жарко", — сказал он.

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Jeep Wrangler Sahara 2026 года Фото: Jeep

По данным Porsche of Melbourne, тест Autotrader показал, что после нескольких часов пребывания на солнце летом в Джорджии салон черного автомобиля был на 17 градусов теплее, чем салон белого. После включения кондиционеров черному автомобилю также потребовалось больше времени для охлаждения.

В то же время другое испытание, проведенное Consumer Reports, показало менее заметную разницу. Тёмный автомобиль нагрелся всего на несколько градусов сильнее, причём разница была зафиксирована после часа пребывания на солнце.

В материале также отмечается, что покупатели и комментаторы обсуждали не только нагрев, но и практичность цветов. В частности, черный автомобиль называли более сложным в уходе, тогда как в отношении белого цвета упоминали проблему с насекомыми.

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