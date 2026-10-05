Цей колір авто краще не обирати для спекотних міст: в чому причина

Продавець автомобілів із дилерського центру в США відмовляв покупців від чорного Jeep Wrangler, оскільки вони планували їздити на ньому у Флориді, де темний кузов може сильніше нагріватися на сонці.

Про це пише видання Motor1.

Пара прийшла до Michiana Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat, щоб придбати Jeep Wrangler Sahara 2026 року. Покупці хотіли автомобіль чорного кольору, однак продавець Райан (@ryanflipswhips) запропонував їм розглянути синій або білий варіант.

Дізнавшись, що автомобіль використовуватимуть у Флориді, продавець заявив, що чорний кузов буде сильніше нагріватися під сонцем.

“Вам не потрібен чорний, ви знаєте, як спекотно у Флориді? Вам потрібно мати синій Jeep Wrangler, якщо ви збираєтеся бути там. Або навіть білий. Сонце вдарить по чорній фарбі, і вам буде дуже спекотно”, — сказав він.

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2026 Jeep Wrangler Sahara Фото: Jeep

За даними Porsche of Melbourne, тест Autotrader показав, що після кількох годин перебування на сонці влітку в Джорджії салон чорного автомобіля був на 17 градусів гарячішим за салон білого. Після ввімкнення кондиціонерів чорному автомобілю також знадобилося більше часу для охолодження.

Водночас інше випробування Consumer Reports показало менш значну різницю. Темний автомобіль нагрівся лише на кілька градусів сильніше, причому різниця була зафіксована після години перебування на сонці.

У матеріалі також зазначають, що покупці та коментатори обговорювали не лише нагрівання, а й практичність кольорів. Зокрема, чорний автомобіль називали складнішим у догляді, тоді як щодо білого кольору згадували проблему з комахами.

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