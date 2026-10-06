Ford отзывает 41 тысячу авто: одна деталь может отказать просто во время движения

Компания Ford объявила об отзыве 41 748 автомобилей в США из-за возможного отказа светодиодных фар. Проблема касается моделей Expedition и пикапов F-Series Super Duty 2025–2027 модельных годов.

Об этом пишет издание Autoblog.

Какие автомобили попали под отзыв

В перечень вошли:

Ford Expedition 2025–2027 годов — 13 298 автомобилей;

Ford F-250 2026 года — 17 512;

Ford F-350 2026 года — 10 295;

Ford F-450 2026 года — 523;

Ford F-550 2026 года — 120.

Причиной отзыва стала возможная неисправность светодиодного чипа в фарах. По данным Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA), чипы могли быть загрязнены на производственном предприятии поставщика.

Автомобили серии Ford F Фото: Ford

Из-за этого могут перестать работать дневные ходовые огни, габаритные огни, ближний или дальний свет. В отдельных случаях освещение не исчезает полностью, но его яркость может уменьшиться. Если перестает работать ближний или дальний свет, на приборной панели появляется соответствующий индикатор.

Видео дня

Проблема может возникнуть как в версиях со светодиодными фарами отражательного типа, так и со светодиодными прожекторами.

Что делать владельцам

Ford планирует начать рассылку писем владельцам автомобилей, на которые распространяется отзыв, с 6 по 13 ноября 2026 года. Проверить автомобиль по VIN на сайте NHTSA можно будет с 26 октября.

Владельцам необходимо будет обратиться к дилеру Ford или Lincoln для проверки. Если автомобиль не пройдет осмотр, неисправные фары заменят бесплатно.

Салон автомобиля Ford F-250 Фото: the drive

На данный момент компания Ford сообщает о шести гарантийных обращениях, связанных с этой проблемой. По данным компании, ДТП из-за данной неисправности не зафиксировано.

В то же время неисправные фары могут ухудшить видимость в темноте, поэтому водителям рекомендуется быть особенно внимательными во время ночных поездок.

Ford уделяет внимание качеству автомобилей

Этот отзыв стал одним из десятков, объявленных Ford в 2026 году. Согласно данным материала, в этом году компания уже провела 78 отзывов и остается лидером отрасли по их количеству.

В то же время Ford заявляет об улучшении контроля качества. Компания наняла более 350 технических специалистов для выявления проблем на ранних этапах. В исследовании первоначального качества J.D. Power за 2026 год Ford занял первое место среди массовых автомобильных брендов. Три года назад компания занимала 23-е место.

Представитель Ford Чарльз Пун заявил, что производитель изменил подход к выявлению и предотвращению проблем. По его словам, компания внесла сотни изменений в конструкцию автомобилей ещё до начала производства.

В случае с фарами моделей Expedition и Super Duty причину неисправности не удалось выявить до начала выпуска автомобилей, однако компания Ford установила источник проблемы до того, как она затронула значительно большее количество машин.

В то же время китайская компания Chery уже представила пикап в духе Ford Bronco, оснащенный дизельной гибридной силовой установкой.

Ранее Фокус рассказывал об экстремальном Land Rover Defender мощностью 635 л.с.