Ford відкликає 41 тисячу авто: одна деталь може відмовити просто під час руху

Компанія Ford оголосила про відкликання 41 748 автомобілів у США через можливу відмову світлодіодних фар. Проблема стосується Expedition та пікапів F-Series Super Duty 2025–2027 модельних років.

Про це пише видання Autoblog.

Які автомобілі потрапили під відкликання

До переліку увійшли:

Ford Expedition 2025–2027 років — 13 298 автомобілів;

Ford F-250 2026 року — 17 512;

Ford F-350 2026 року — 10 295;

Ford F-450 2026 року — 523;

Ford F-550 2026 року — 120.

Причиною відкликання стала можлива несправність світлодіодного чипа у фарах. За даними Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), чипи могли зазнати забруднення на виробничому підприємстві постачальника.

Авто серії Ford F Фото: Ford

Через це можуть перестати працювати денні ходові вогні, габаритні вогні, ближнє або дальнє світло. В окремих випадках освітлення не зникає повністю, але його яскравість може зменшитися. Якщо перестає працювати ближнє або дальнє світло, на панелі приладів з'являється відповідний індикатор.

Видео дня

Проблема може виникнути як у версіях із LED-фарами відбивачевого типу, так і з LED-проекторами.

Що робити власникам

Ford планує розпочати надсилання листів власникам автомобілів, яких стосується відкликання, з 6 до 13 листопада 2026 року. Перевірити автомобіль за VIN на сайті NHTSA можна буде з 26 жовтня.

Власникам потрібно буде звернутися до дилера Ford або Lincoln для перевірки. Якщо автомобіль не пройде огляд, несправні фари замінять безкоштовно.

Салон авто Ford F-250 Фото: the drive

Наразі Ford повідомляє про шість гарантійних звернень, пов'язаних із цією проблемою. За даними компанії, аварій через несправність не зафіксовано.

Водночас несправні фари можуть знизити видимість у темряві, тому водіям рекомендують бути особливо уважними під час нічних поїздок.

Ford працює над якістю автомобілів

Це відкликання стало одним із десятків, оголошених Ford у 2026 році. За даними матеріалу, цього року компанія вже провела 78 відкликань і залишається лідером галузі за їхньою кількістю.

Водночас Ford заявляє про покращення контролю якості. Компанія найняла понад 350 технічних спеціалістів для виявлення проблем на ранніх етапах. У дослідженні початкової якості J.D. Power за 2026 рік Ford посів перше місце серед масових автомобільних брендів. Три роки тому компанія була 23-ю.

Представник Ford Чарльз Пун заявив, що виробник змінив підхід до виявлення та запобігання проблемам. За його словами, компанія внесла сотні змін у конструкції автомобілів ще до початку виробництва.

У випадку з фарами Expedition і Super Duty причину несправності не вдалося виявити до початку випуску автомобілів, однак Ford встановив джерело проблеми до того, як вона торкнулася значно більшої кількості машин.

Водночас китайська Chery вже представила пікап у дусі Ford Bronco, оснащений дизельною гібридною силовою установкою.

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