Волк в овечьей шкуре: в Киеве заметили мощный немецкий универсал (фото)
Пятидверный бизнес-универсал Mercedes-Benz E 500 Estate в комплектации Avantgarde сфотографировали очевидцы в Киеве.
Снимки авто, которое автор поста назвал "волком в овечьей шкуре", опубликованы в аккаунте Topcars.ua.
На первый взгляд этот автомобиль кажется обычным универсалом, однако его комплектация и мотор для настоящих ценителей хороших машин говорят совершенно о другом.
Mercedes-Benz E 500 Estate в комплектации Avantgarde (кузов S211) — это мощный и комфортный универсал с V-образным 8-цилиндровым двигателем на 5 литров.
Его мощность — 306 л.с, а крутящий момент — 460 Н·м.
"Старичок" разгоняется с 0 до 100 км в час всего за шесть секунд, а его максимальная скорость — 250 км.
Он оснащен выхлопной системой Brabus GmbH и колесными дисками Carlsson Autotechnik GmbH.
Автомобиль имеет один из самых больших и продуманных багажных отсеков в классе, трансформируемый салон и заднюю пневмоподвеску для поддержания уровня кузова при загрузке.
Эта модель выпускалась с 2003 по 2006 год и является одним из лучших семейных универсалов.
В отличие от массовых дизельных или маломощных бензиновых универсалов Е-класса (E 200, E 220 CDI), модификации с индексом E 500 Estate выпускались сравнительно небольшими тиражами и считаются классикой в мире повседневного транспорта.
После рестайлинга 2006 года (модельный ряд 2007–2009) объем двигателя E 500 увеличился до 5.5 литров (маркировка M 273), а мощность выросла до 388 л. с.
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