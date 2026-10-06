Волк в овечьей шкуре: в Киеве заметили мощный немецкий универсал (фото)

Пятидверный бизнес-универсал Mercedes-Benz E 500 Estate в комплектации Avantgarde сфотографировали очевидцы в Киеве.

Снимки авто, которое автор поста назвал "волком в овечьей шкуре", опубликованы в аккаунте Topcars.ua.

На первый взгляд этот автомобиль кажется обычным универсалом, однако его комплектация и мотор для настоящих ценителей хороших машин говорят совершенно о другом.

Mercedes-Benz E 500 Estate в комплектации Avantgarde (кузов S211) — это мощный и комфортный универсал с V-образным 8-цилиндровым двигателем на 5 литров.

Фото: Topcars UA

Его мощность — 306 л.с, а крутящий момент — 460 Н·м.

"Старичок" разгоняется с 0 до 100 км в час всего за шесть секунд, а его максимальная скорость — 250 км.

Фото: Topcars UA

Он оснащен выхлопной системой Brabus GmbH и колесными дисками Carlsson Autotechnik GmbH.

Видео дня

Фото: Topcars UA

Фото: Topcars UA

Фото: Topcars UA

Автомобиль имеет один из самых больших и продуманных багажных отсеков в классе, трансформируемый салон и заднюю пневмоподвеску для поддержания уровня кузова при загрузке.

Фото: Topcars UA

Эта модель выпускалась с 2003 по 2006 год и является одним из лучших семейных универсалов.

Фото: Topcars UA

Фото: Topcars UA

В отличие от массовых дизельных или маломощных бензиновых универсалов Е-класса (E 200, E 220 CDI), модификации с индексом E 500 Estate выпускались сравнительно небольшими тиражами и считаются классикой в мире повседневного транспорта.

После рестайлинга 2006 года (модельный ряд 2007–2009) объем двигателя E 500 увеличился до 5.5 литров (маркировка M 273), а мощность выросла до 388 л. с.

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