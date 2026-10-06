Вовк в овечій шкурі: у Києві помітили потужний німецький універсал (фото)

П'ятидверний бізнес-універсал Mercedes-Benz E 500 Estate у комплектації Avantgarde сфотографували очевидці у Києві.

Фотографії автомобіля, який автор допису назвав "вовком у овечій шкурі", опубліковано в акаунті Topcars.ua.

На перший погляд цей автомобіль здається звичайним універсалом, проте його комплектація та двигун для справжніх поціновувачів хороших машин свідчать про зовсім інше.

Mercedes-Benz E 500 Estate у комплектації Avantgarde (кузов S211) — це потужний і комфортний універсал із V-подібним 8-циліндровим двигуном об’ємом 5 літрів.

Фото: Topcars UA

Його потужність — 306 к.с., а крутний момент — 460 Н·м.

"Старичок" розганяється від 0 до 100 км/год всього за шість секунд, а його максимальна швидкість — 250 км.

Фото: Topcars UA

Він оснащений вихлопною системою Brabus GmbH та колісними дисками Carlsson Autotechnik GmbH.

Видео дня

Фото: Topcars UA

Фото: Topcars UA

Фото: Topcars UA

Автомобіль має один із найбільших і найпродуманіших багажних відсіків у своєму класі, салон із можливістю трансформації та задню пневмопідвіску для підтримки рівня кузова під час завантаження.

Фото: Topcars UA

Ця модель випускалася з 2003 по 2006 рік і є одним із найкращих сімейних універсалів.

Фото: Topcars UA

Фото: Topcars UA

На відміну від масових дизельних або малопотужних бензинових універсалів Е-класу (E 200, E 220 CDI), модифікації з індексом E 500 Estate випускалися порівняно невеликими тиражами і вважаються класикою у світі повсякденного транспорту.

Після рестайлінгу 2006 року (модельний ряд 2007–2009) об’єм двигуна E 500 збільшився до 5,5 літрів (маркування M 273), а потужність зросла до 388 к.с.

Нагадаємо, з’явилися перші фото нового Mercedes 2028 року.

Також повідомлялося, що Brabus перетворив "Гелендваген" на найпотужніший кабріолет.