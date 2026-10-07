Lexus LS400 из Street Fighter II превратили на реальное авто: его готовы отдать фанату

Компания The General Insurance совместно с Capcom и Vehicle Effects воссоздала Lexus LS400 из бонусного уровня Street Fighter II. Настоящий автомобиль разыграют среди поклонников игры.

Об этом сообщает издание Motor1.

В игре Street Fighter II, вышедшей в 1991 году, был бонусный уровень, на котором игрокам нужно было за определённое время разбить автомобиль, похожий на Lexus LS400. Теперь этот виртуальный автомобиль воплотили в реальности.

Над проектом работала компания Vehicle Effects, известная созданием автомобилей для фильмов франшизы "Форсаж". Мастера не ограничились установкой декоративных элементов на старый Lexus LS400: они постарались максимально точно воссоздать машину из видеоигры.

Кузов получил пиксельное оформление, напоминающее внешний вид автомобиля во время бонусного этапа. Именно его в игре разбивали персонажи Чун-Ли, Бланка, Гайл и другие бойцы.

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Lexus LS400 из Street Fighter II Фото: The General Insurance

Изменения коснулись и салона. Автомобиль получил новые сиденья с надписями "You" и "Win" на подголовниках. В салоне также установили слот для монеты, который включает подогрев сидений, а штатную аудиосистему модернизировали.

При этом Lexus остается полноценным автомобилем, пригодным для движения по дорогам. Его планируется передать победителю розыгрыша. Подать заявку можно до 18 ноября.

Проект был создан компаниями Capcom и The General Insurance совместно с Vehicle Effects и Paramount Pictures в рамках рекламной кампании перед выходом нового фильма "Street Fighter". Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 16 октября.

События фильма разворачиваются в 1993 году. В центре сюжета — Рю и Кен, которые после длительного перерыва вновь оказываются в мире боевых искусств. Роли персонажей исполняют, в частности, Эндрю Коджи, сыгравший Рю.

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