Lexus LS400 зі Street Fighter II перетворили на реальне авто: його готові віддати фанату

Компанія The General Insurance разом із Capcom і Vehicle Effects відтворила Lexus LS400 із бонусного етапу Street Fighter II. Реальний автомобіль розіграють серед шанувальників гри.

Про це пише видання Motor1.

У Street Fighter II, яка вийшла у 1991 році, був бонусний етап, де гравці мали за певний час розбити автомобіль, схожий на Lexus LS400. Тепер цей віртуальний автомобіль створили у реальному житті.

Над проєктом працювала Vehicle Effects — компанія, відома створенням автомобілів для фільмів франшизи “Форсаж”. Майстри не обмежилися встановленням декоративних елементів на старий Lexus LS400: вони постаралися максимально точно відтворити машину з відеогри.

Кузов отримав піксельне оформлення, яке нагадує вигляд автомобіля під час бонусного етапу. Саме його у грі розбивали персонажі Chun-Li, Blanka, Guile та інші бійці.

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Lexus LS400 зі Street Fighter II Фото: The General Insurance

Зміни торкнулися і салону. Автомобіль отримав нові сидіння з написами “You” та “Win” на підголівниках. Усередині також встановили слот для монети, який вмикає підігрів сидіння, а штатну аудіосистему модернізували.

При цьому Lexus залишається повноцінним автомобілем, здатним їздити дорогами. Його планують передати переможцю розіграшу. Подати заявку можна до 18 листопада.

Проєкт створили Capcom і The General Insurance спільно з Vehicle Effects та Paramount Pictures як рекламну кампанію перед виходом нового фільму “Street Fighter”. Прем'єра стрічки в кінотеатрах запланована на 16 жовтня.

Події фільму розгортаються у 1993 році. У центрі сюжету — Рю та Кен, які після тривалого віддалення знову опиняються у світі бойових мистецтв. Ролі персонажів виконують, зокрема, Ендрю Коджі, який зіграв Рю.

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