Новый Ford Everest способен буксировать 3,5 тонны: представлена версия Wolftrak

Линейка внедорожников Ford Everest с рамной конструкцией пополнилась новой версией Wolftrak, которая отличается уникальными стилистическими акцентами и улучшенными буксирными характеристиками. Модели 2027 года выпуска уже доступны для заказа в Австралии по цене от 73 000 австралийских долларов.

Вариант Wolftrak фактически заменяет серию Wildtrak, выпущенную ограниченным тиражом. В линейке Everest 2027 года он занимает промежуточное положение между комплектациями Active и Sport, с одной стороны, и более экстремальной Tremor и роскошной Platinum — с другой, пишет CarScoops.

Внешне автомобиль выделяется цветовыми акцентами Zest Green на решетке радиатора, соответствующими эмблемами на дверях, а также решеткой радиатора в виде сот. Модель выполнена в фирменном цвете кузова Traction Green, заимствованном у Ranger Super Duty, хотя покупатели также могут выбрать более сдержанные оттенки Shadow Black или Command Grey.

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Внедорожник Ford Everest Wolftrak сбоку Фото: carscoops.com

В стандартной комплектации SUV оснащен 20-дюймовыми матово-черными легкосплавными дисками с всесезонными шинами. Без дополнительной оплаты доступна альтернатива: 17-дюймовые диски с акцентами цвета Zest Green и внедорожными шинами для тех, кто планирует чаще выезжать на бездорожье.

Салон и комплектация

В семиместном салоне цветовые акценты "Traction Green" присутствуют на приборной панели, дверных панелях и кожаных сиденьях, а также в виде вышитых эмблем Wolftrak на спинках сидений. Стандартная комплектация включает:

8-дюймовую цифровую приборную панель и 12-дюймовый дисплей мультимедийной системы;

инвертор Pro Power Onboard;

передние сиденья с подогревом и вентиляцией (сиденье водителя имеет 10-позиционную электрическую регулировку).

Интерьер Ford Everest Wolftrak с логотипами специальной версии на сиденьях Фото: carscoops.com

Разработчики уделили особое внимание буксировочным возможностям — Everest Wolftrak способен буксировать прицеп весом до 3 500 кг. Стандартное оборудование включает установленное на заводе буксировочное устройство, встроенный контроллер тормозов прицепа, систему предупреждения о подключении прицепа, а также систему Pro Trailer Backup Assist и систему контроля "слепых" зон, учитывающую длину прицепа.

Двигатели и цены

Ford Everest Wolftrak предлагается с двумя дизельными двигателями, оба в сочетании с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом (4WD):

2,0-литровый четырехцилиндровый дизельный двигатель с двойным турбонаддувом: 207 л.с. (154 кВт) и 500 Нм крутящего момента.

3,0-литровый турбодизель V6: 247 л.с. (184 кВт) и 600 Нм крутящего момента.

Цена базовой модели с 2,0-литровым двигателем начинается от 73 000 австралийских долларов (около 50 900 долларов США), тогда как версия с двигателем V6 стоит 79 990 австралийских долларов (55 800 долларов США). Интересно, что вариант с двигателем V6 стоит столько же, сколько и Everest Tremor с модернизированной подвеской. Основными конкурентами этой модели на австралийском рынке остаются Toyota Land Cruiser Prado, а также Isuzu MU-X, GWM Tank 500 и будущий Mitsubishi Pajero.

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