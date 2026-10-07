Новий Ford Everest може тягнути 3,5 тонни: представлено версію Wolftrak

Лінійка позашляховиків Ford Everest з рамною конструкцією поповнилася новою версією Wolftrak, яка відрізняється унікальними стилістичними акцентами та покращеними буксирними можливостями. Моделі 2027 року випуску вже доступні для замовлення в Австралії за ціною від 73 000 австралійських доларів.

Варіант Wolftrak фактично замінює серію Wildtrak, випущену обмеженим тиражем. У лінійці Everest 2027 року він займає проміжне положення між комплектаціями Active та Sport, з одного боку, та більш екстремальною Tremor і розкішною Platinum — з іншого, пише CarScoops.

Зовні автомобіль вирізняється акцентами кольору Zest Green на решітці радіатора, відповідними емблемами на дверях, а також решіткою радіатора у вигляді сот. Модель виконана у фірмовому кольорі кузова Traction Green, запозиченому у Ranger Super Duty, хоча покупці також можуть обрати більш стримані відтінки Shadow Black або Command Grey.

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Позашляховик Ford Everest Wolftrak збоку Фото: carscoops.com

У стандартній комплектації SUV оснащений 20-дюймовими матово-чорними легкосплавними дисками з всесезонними шинами. Без додаткової оплати доступна альтернатива: 17-дюймові диски з акцентами кольору Zest Green та позашляховими шинами для тих, хто планує частіше виїжджати на бездоріжжя.

Салон та оснащення

У семимісному салоні акценти кольору "Traction Green" присутні на приладовій панелі, дверних панелях та шкіряних сидіннях, а також вишиті емблеми Wolftrak на спинках сидінь. Стандартне оснащення включає:

8-дюймову цифрову панель приладів та 12-дюймовий дисплей мультимедійної системи;

інвертор Pro Power Onboard;

передні сидіння з підігрівом та вентиляцією (сидіння водія має 10-позиційне електричне регулювання).

Інтер'єр Ford Everest Wolftrak із логотипами спецверсії на сидіннях Фото: carscoops.com

Розробники зробили особливий акцент на буксирувальних можливостях — Everest Wolftrak здатний буксирувати причіп вагою до 3 500 кг. Стандартне обладнання включає встановлений на заводі буксирний пристрій, вбудований контролер гальм причепа, систему попередження про підключення причепа, а також систему Pro Trailer Backup Assist та систему контролю "сліпих" зон, що враховує довжину причепа.

Двигуни та ціни

Ford Everest Wolftrak доступний з двома дизельними двигунами, обидва в поєднанні з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач та повним приводом (4WD):

2,0-літровий чотирициліндровий дизельний двигун з подвійним турбонаддувом: 207 к.с. (154 кВт) та 500 Нм крутного моменту.

3,0-літровий турбодизель V6: 247 к.с. (184 кВт) і 600 Нм крутного моменту.

Ціна базової моделі з 2,0-літровим двигуном починається від 73 000 австралійських доларів (близько 50 900 доларів США), тоді як версія з двигуном V6 коштує 79 990 австралійських доларів (55 800 доларів США). Цікаво, що варіант з двигуном V6 коштує стільки ж, скільки й Everest Tremor з модернізованою підвіскою. Основними конкурентами цієї моделі на австралійському ринку залишаються Toyota Land Cruiser Prado, а також Isuzu MU-X, GWM Tank 500 та майбутній Mitsubishi Pajero.

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