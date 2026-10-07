$8 тысяч переплаты за одинаковую комплектацию: новый Mitsubishi Eclipse Sportback удивил ценой

Mitsubishi объявила цену на новый Eclipse Sportback 2027 года — от $37 745 (около 1,62 млн грн). Электромобиль построен на технической платформе, совместной с Nissan Leaf, но стоит примерно на $8 тысяч дороже базовой версии Leaf.

Об этом сообщает издание Motor1.

Новый Mitsubishi Eclipse Sportback поступит в продажу в октябре 2026 года. В США модель будет предлагаться только в одной хорошо оснащённой комплектации по цене от 37 745 долларов (около 1,62 млн грн) без учёта доставки.

Mitsubishi Eclipse Sportback 2027 Фото: Mitsubishi

С учетом дополнительной платы за доставку в размере $1 995 (около 85,5 тыс. грн) итоговая сумма составляет $39 740 (около 1,70 млн грн). Единственной заводской опцией остается пакет Technology Package за $2 600 (около 111 тыс. грн). В него входят аудиосистема Bose с 10 динамиками, бесконтактный электропривод багажника, рейлинги на крыше и панорамная крыша из двух секций со стеклом, способным изменять прозрачность. С ним цена автомобиля превышает $42 тыс. (около 1,80 млн грн).

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Nissan Leaf 2026 Фото: Nissan

Для сравнения: Nissan предлагает новый Leaf в трёх комплектациях. Базовая версия S+ стоит $29 990 (около 1,29 млн грн), SV+ — $34 230 (около 1,47 млн грн), а топовая Platinum+ — $38 990 (около 1,67 млн грн). Таким образом, даже самый дорогой Leaf остается немного дешевле Eclipse Sportback без учета доставки.

Обе модели оснащены литий-ионной батареей емкостью 75 кВт·ч. При этом по запасу хода у Mitsubishi нет преимущества. Eclipse Sportback может проехать около 454 км, по оценке производителя.

Mitsubishi Eclipse Sportback 2027 Фото: Mitsubishi

Базовая версия Leaf S+ имеет запас хода примерно 488 км, то есть на 34 км больше. Версия SV+ преодолевает до 463 км, оставаясь дешевле, чем Mitsubishi. У Platinum+ этот показатель снижается до 417 км, хотя по цене эта комплектация близка к Eclipse Sportback.

Запас хода Leaf может варьироваться в зависимости от колес и оснащения. Mitsubishi, в свою очередь, упростила выбор для покупателей: Eclipse Sportback доступен только в одной комплектации с единым набором оборудования и заявленным показателем дальности.

Mitsubishi Eclipse Sportback 2027 Фото: Mitsubishi

Преимущество Mitsubishi заключается в скорости зарядки. Eclipse Sportback поддерживает зарядку постоянным током мощностью до 150 кВт и может зарядиться с 10% до 80% примерно за 35 минут. Автомобиль оснащён разъёмом NACS, поэтому его можно подключать к сети Tesla Supercharger без адаптера.

Общая техническая база с Nissan позволила Mitsubishi быстрее вывести новую модель на рынок. Компания планирует выпускать как минимум одну новую или обновленную модель ежегодно до 2030 финансового года. В то же время на старте продаж Eclipse Sportback придётся конкурировать с Leaf, который по более низкой цене в отдельных комплектациях предлагает больший запас хода.

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