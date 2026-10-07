$8 тисяч переплати за однакову комплектацію: новий Mitsubishi Eclipse Sportback здивував ціною

Mitsubishi оголосила ціну нового Eclipse Sportback 2027 року — від $37 745 (близько 1,62 млн грн). Електромобіль побудований на спільній з Nissan Leaf технічній базі, але коштує приблизно на $8 тисяч дорожче за базову версію Leaf.

Про це пише видання Motor1.

Новий Mitsubishi Eclipse Sportback надійде у продаж у жовтні 2026 року. У США модель пропонуватимуть лише в одній добре оснащеній комплектації за ціною від $37 745 (близько 1,62 млн грн) без урахування доставки.

Mitsubishi Eclipse Sportback 2027 Фото: Mitsubishi

З додатковим збором за доставку у $1 995 (близько 85,5 тис. грн) підсумкова сума становить $39 740 (близько 1,70 млн грн). Єдиною заводською опцією залишається пакет Technology Package за $2 600 (близько 111 тис. грн). До нього входять аудіосистема Bose з 10 динаміками, електропривод багажника без використання рук, рейлінги на даху та панорамний дах із двох секцій зі склом, здатним змінювати прозорість. З ним ціна автомобіля перевищує $42 тисячі (близько 1,80 млн грн).

Видео дня

Nissan Leaf 2026 Фото: Nissan

Для порівняння, Nissan пропонує новий Leaf у трьох комплектаціях. Базовий S+ коштує $29 990 (близько 1,29 млн грн), SV+ — $34 230 (близько 1,47 млн грн), а топовий Platinum+ — $38 990 (близько 1,67 млн грн). Таким чином, навіть найдорожчий Leaf залишається трохи дешевшим за Eclipse Sportback без урахування доставки.

Обидві моделі оснащені літій-іонною батареєю ємністю 75 кВт·год. Водночас за запасом ходу Mitsubishi не має переваги. Eclipse Sportback може проїхати близько 454 км, за оцінкою виробника.

Mitsubishi Eclipse Sportback 2027 Фото: Mitsubishi

Базовий Leaf S+ має запас ходу приблизно 488 км, тобто на 34 км більше. Версія SV+ долає до 463 км, залишаючись дешевшою за Mitsubishi. У Platinum+ показник знижується до 417 км, хоча за ціною ця комплектація близька до Eclipse Sportback.

Запас ходу Leaf може змінюватися залежно від коліс та оснащення. Mitsubishi натомість спростила вибір для покупців: Eclipse Sportback доступний лише в одній комплектації з єдиним набором обладнання та заявленим показником дальності.

Mitsubishi Eclipse Sportback 2027 Фото: Mitsubishi

Перевага Mitsubishi проявляється у швидкості заряджання. Eclipse Sportback підтримує заряджання постійним струмом потужністю до 150 кВт і може поповнити заряд із 10% до 80% приблизно за 35 хвилин. Автомобіль оснащений роз'ємом NACS, тому його можна підключати до мережі Tesla Supercharger без адаптера.

Спільна технічна база з Nissan дозволила Mitsubishi швидше вивести нову модель на ринок. Компанія планує випускати щонайменше одну нову або оновлену модель щороку до 2030 фінансового року. Водночас на старті продажів Eclipse Sportback доведеться конкурувати з Leaf, який за нижчу ціну в окремих комплектаціях пропонує більший запас ходу.

Раніше ми писали, що BMW 3-ї серії 2027 року з індексом G50 започатковує восьме покоління моделі. Це також перший автомобіль марки, створений у стилістиці BMW Neue Klasse.

Також у 2026 році покупцям доступні кілька альтернатив Hyundai Tucson із потужнішими двигунами. До них належать Volkswagen Tiguan, Mazda CX-50 і Toyota RAV4.