Автомобили Honda и Nissan получат общий "мозг": но есть один важный нюанс

Honda и Nissan совместно разрабатывают базовое программное обеспечение для автомобилей нового поколения, однако окончательные версии систем каждая компания будет создавать самостоятельно. Партнёром обоих автопроизводителей стала компания Applied Intuition, специализирующаяся на искусственном интеллекте.

Об этом пишет издание Autoblog.

Honda и Nissan ранее договорились о стандартизации ключевых электронных компонентов и программного обеспечения для будущих автомобилей. Теперь стало известно, что обе компании будут отдельно сотрудничать с американским разработчиком Applied Intuition.

Honda будет использовать Vehicle OS компании для создания единой программной платформы автомобиля. Она должна быть централизованной и поддающейся обновлению, а также поддерживать различные типы силовых установок, в том числе гибридные.

Honda Pilot Фото: Flickr

При этом Honda планирует сохранить контроль над архитектурой своих автомобилей и направлением развития программного обеспечения. Такой подход позволит использовать общую основу, но формировать собственный цифровой опыт для водителей.

Видео дня

Nissan расширит сотрудничество с Applied Intuition. Помимо Vehicle OS, компания получит инструменты на основе искусственного интеллекта для разработки масштабируемой программной платформы следующего поколения.

Nissan Kait Фото: Nissan

Vehicle OS предназначена для автомобилей, в которых значительная часть функций управляется программным обеспечением. В частности, такая архитектура может поддерживать удаленные обновления, благодаря которым производители могут добавлять новые функции или устранять отдельные программные проблемы без посещения сервисного центра.

В то же время общая технологическая база не будет означать, что автомобили будут одинаковыми. Отдельная работа Honda и Nissan с Applied Intuition позволит брендам создавать собственные интерфейсы и функциональные возможности. Среди потенциальных недостатков такого подхода — более сложная интеграция технологий между несколькими партнерами.

Nissan Qashqai

Когда именно новое программное обеспечение появится в серийных автомобилях Honda и Nissan, компания Applied Intuition не сообщила. Компании уже имеют опыт сотрудничества со стартапом: Honda стала его первым японским клиентом в 2019 году, а Nissan начал использовать технологии симуляции Applied Intuition в 2020 году.

Ранее стало известно, что Honda намерена увеличить габариты своего самого популярного кроссовера.

Кроме того, автопроизводитель работает над новым поколением гибридных моделей.