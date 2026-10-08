Автомобілі Honda і Nissan отримають спільний "мозок": та є один важливий нюанс

Honda і Nissan спільно розробляють базове програмне забезпечення для автомобілів нового покоління, але фінальні версії систем кожна компанія створюватиме окремо. Партнером обох автовиробників стала ШІ-компанія Applied Intuition.

Про це пише видання Autoblog.

Honda і Nissan раніше домовилися стандартизувати ключові електронні компоненти та програмне забезпечення для майбутніх автомобілів. Тепер стало відомо, що обидві компанії окремо співпрацюватимуть з американським розробником Applied Intuition.

Honda використовуватиме Vehicle OS компанії для створення єдиної програмної платформи автомобіля. Вона має бути централізованою та придатною для оновлення, а також підтримувати різні типи силових установок, зокрема гібридні.

Honda Pilot Фото: Flickr

При цьому Honda планує зберегти контроль над архітектурою своїх автомобілів і напрямом розвитку програмного забезпечення. Такий підхід дозволить використовувати спільну основу, але формувати власний цифровий досвід для водіїв.

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Nissan співпрацюватиме з Applied Intuition ширше. Окрім Vehicle OS, компанія отримає інструменти на основі штучного інтелекту для розробки масштабованої програмної платформи наступного покоління.

Nissan Kait Фото: Nissan

Vehicle OS призначена для автомобілів, у яких значна частина функцій контролюється програмним забезпеченням. Зокрема, така архітектура може підтримувати віддалені оновлення, завдяки яким виробники здатні додавати нові функції або виправляти окремі програмні проблеми без відвідування сервісу.

Водночас спільна технологічна база не означатиме однакових автомобілів. Окрема робота Honda і Nissan з Applied Intuition дасть змогу брендам створювати власні інтерфейси та функціональні можливості. Серед потенційних недоліків такого підходу — складніша інтеграція технологій між кількома партнерами.

Nissan Qashqai

Коли саме нове програмне забезпечення з’явиться у серійних автомобілях Honda та Nissan, Applied Intuition не повідомила. Компанії вже мають досвід співпраці зі стартапом: Honda стала його першим японським клієнтом у 2019 році, а Nissan почав використовувати технології симуляції Applied Intuition у 2020 році.

Раніше стало відомо, що Honda збирається збільшити габарити свого найпопулярнішого кросовера.

Крім того, автовиробник працює над новим поколінням гібридних моделей.